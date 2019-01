A la Une ... Les rondavelles "Sauvage" et "La Varangue du Lagon" menacées par le collectif DPM

Après les paillotes de l'Ermitage, c'est au tour des rondavelles "Sauvage" aux Brisants et de "La Varangue du lagon" à la Saline-les-Bains, d'être dans la ligne de mire du collectif Défense du Domaine Public Maritime.



Selon le DPM, ces restaurants de plage seraient situés en zone rouge, si on suit le plan PRRL -Plan de Prévention des Risques Littoraux-, comme il l'indique sur sa page Facebook.



"Sauvage" serait donc, depuis septembre 2018, en rouge dans le cadre du PPRL. La rondavelle devrait disparaître à la fin de l’AOT par mesure de sécurité, autrement dit fin 2019.



Concernant "La Varangue du lagon", son AOT vient d'être renouvelée mais "n’a toujours pas compris le respect du cahier des charges et la zone de délimitation".

Le collectif indique qu'il "n'est pas là pour détruire l'offre touristique et économique de la zone balnéaire" et qu'il y a "trop de laisser-aller sur notre zone balnéaire”. Il appelle aujourd'hui à une prise de conscience de "ce que nous souhaitons pour les années à venir".



Le DPM poursuite en ajoutant que"les conséquences sont maintenant connues, il faut se préparer à la décision suite aux préconisations de la DEAL et votées par la Mairie de Saint-Paul". Les membres précisent qu'ils suivront les dossiers de très près, afin que la loi soit respectée.



Le collectif observe de très près également les clôtures des habitations de bord de mer, qui, selon lui, ne sont pas aux normes. "Les propriétaires ont un délai de 5 ans pour les détruire et les remplacer par des clôtures qui laissent passer la vague et le sable pour éviter l’érosion et à terme la destruction du lagon et du Récif Corallien". Le collectif indique qu'il "n'est pas là pour détruire l'offre touristique et économique de la zone balnéaire" et qu'il y a "trop de laisser-aller sur notre zone balnéaire”. Il appelle aujourd'hui à une prise de conscience de "ce que nous souhaitons pour les années à venir".Le DPM poursuite en ajoutant que"les conséquences sont maintenant connues, il faut se préparer à la décision suite aux préconisations de la DEAL et votées par la Mairie de Saint-Paul". Les membres précisent qu'ils suivront les dossiers de très près, afin que la loi soit respectée.Le collectif observe de très près également les clôtures des habitations de bord de mer, qui, selon lui, ne sont pas aux normes. "Les propriétaires ont un délai de 5 ans pour les détruire et les remplacer par des clôtures qui laissent passer la vague et le sable pour éviter l’érosion et à terme la destruction du lagon et du Récif Corallien". Charline Bakowski Lu 815 fois





Dans la même rubrique : < > 13h30: point sur la tempête tropicale 10S Constructions illégales : De plus en plus de condamnations