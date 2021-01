A la Une . Les riverains de Langevin font bloc contre l'incivilité des visiteurs

Les riverains du secteur de Langevin à Saint-Joseph se sont mobilisés ce samedi. Le signe d'un ras-le-bol vis-à-vis de l'incivilité de certains campeurs. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 9 Janvier 2021 à 14:43 | Lu 1780 fois

Le site de la rivière Langevin est victime de son succès chaque week end et même toute la semaine durant les périodes scolaires.



A la recherche de fraîcheur, les visiteurs en oublient parfois les bonnes manières. C'est contre ces comportements que les habitants ont manifesté leur mécontentement ce samedi. Les riverains sont régulièrement confrontés à des voitures mal garées qui pénalisent leur propre montées et descentes du village avec parfois des raisons médicales qui pourraient s'avérer très pénalisantes un de ces jours. Les habitants font aussi la triste expérience de la pollution du site puisque des pique-niqueurs s'obstinent à confondre espace public avec décharge publique...



En organisant ce barrage filtrant pacifiste mais déterminé, ils ont voulu marquer le coup. Le barrage a été dressé dès 5h30 à l'entrée du pont du Grand Défriché. Seuls les riverains, les personnels de santé ainsi que les bus pouvaient passer.



L'affluence attendue en ces jours de fortes chaleurs avait incité la mairie de Saint-Joseph jeudi dernier à rappeler que "le site de la Rivière Langevin est et doit rester un lieu d’accueil agréable et serein, où la tranquillité des riverains doit être respectée, comme le code de la route ainsi que les arrêtés préfectoraux et municipaux en vigueur".



