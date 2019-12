Les réveillonneurs épargnés par la pluie cette nuit ?

Alors que le réveillon s'annonce plutôt calme de Saint-Denis à Sainte-Rose, des pluies gagnent de nouveau le département par le Sud, prévoit Météo France.



Dès la première partie de soirée, des pluies faibles à modérées s'installent des Avirons à Saint-Philippe avant de s'étendre dans une moindre mesure aux plages de l'Ouest en seconde partie de nuit.



Les températures minimales sont voisines des 24 à 26°C sur le littoral et 17 à 19°C dans les cirques.



Le vent de Sud-Ouest est faible à modéré avec quelques rafales sur les plages de l'Ouest et le Sud Sauvage. Attention donc lors de l'usage de feux d'artifices !



Comment s'annonce la première journée de 2020 ?



Pour ce début d'année, le vent d'Ouest-Sud-Ouest amène encore des averses sur une large moitié Ouest (approximativement du Sud Sauvage au Port, en passant par Cilaos, le Tampon). Au fil des heures, une amélioration se dessine avec le retour des éclaircies sur le littoral et l'après-midi devrait se dérouler sous un ciel clément.



Sur l'Est, la matinée bénéficie de belles éclaircies, mais l'après-midi, les nuages deviennent menaçants et des averses sont attendues.



Le vent est toujours soutenu sur le Nord-Ouest et Sud-Est avec des rafales. Il faut attendre la fin de journée pour que ce vent faiblisse.