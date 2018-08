Les retraités encore mis à contribution pour boucler le budget: Du "mépris" pour la CGTR retraites

Déjà impactés par la hausse de la CSG de 1,7 point, les retraités vont une nouvelle fois trinquer pour boucler le prochain budget…Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé que les pensions de retraite ne seraient plus indexées sur l'inflation.



Cette limitation de la pension retraite de base du régime général a été fixée 0,3% en 2019 et 2020, ce qui équivaut à une perte de pouvoir d'achat de 1,5 point.



Elle a été prise par le gouvernement pour donner un coup de pouce aux actifs via la "désocialisation" des heures supplémentaires pour les salariés. Comme l'a expliqué Édouard Philippe dans le JDD, cette mesure, avancée d'un an, représentera environ 200 euros supplémentaires par an pour une personne payée au SMIC.