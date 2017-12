Communiqué Les résultats du concours de talents organisé par Ansamb’NDR





6 candidats ont participé à cette journée et 3 ont été lauréats :



-M. Nicolas M’TIMA du collectif Anon Bouz Ansanm a présenté son projet de plateforme de co-voyage solidaire " Anon War" pour les personnes handicapées et valides.

-Mme Sylvine SORNON a présenté son projet "Ô bien-être des Anges", espace bien-être équipé et adapté aux personnes à mobilité réduite.

-M. Kévin VELPRAT a présenté son projet d’assistance par drone à destination des entreprises et institutions.



Les 3 autres candidats :



-Mme Huguette STRASBERG, romancière qui a écrit un livre intitulé "Le Grand défi"

-M. Jonathan HERMET, photographe qui a exposé une série de photographies

-Mme Sandrine DUMAS, qui débute dans l’écriture de contes et de nouvelles racontant avec légèreté et dérision les maux humains.



Les 3 lauréats sont repartis :



-avec un chèque de deux cents euros offert par Ansamb’ NDR et son partenaire Axdom Care

-avec un soin esthétique complet offert par "Un autre regard",

-avec 2 formations dans le développement professionnel offerts par Campus Réunion.



Les trois autres candidats sont repartis avec une formation dans le développement professionnel offert par Campus Réunion.



Vous pouvez toujours les aider dans le développement de leur projet en contribuant à partir de 5 euros (en échange d’une récompense) sur le site internet de pousspouss :



https://www.pouss-pouss.re/fr/handicap-pa-nou



Ansamb’ NDR, premier rassemblement citoyen à La Réunion, association généraliste et apolitique. Notre principal objectif est de promouvoir la vie de tous les habitants de La Réunion en leur redonnant la parole au travers d’actions citoyennes. Plusieurs actions dans d’autres domaines seront menées en 2018… !



