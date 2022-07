A la Une . Les résultats du BAC Général et Technologique 2022 à La Réunion

Les résultats du 1er groupe du Baccalauréat Général sont dévoilés ce mardi 5 juillet à 10 heures à La Réunion. 5344 lycéens étaient inscrits au Bac Général (ES, L, S) cette année, ce qui représente 44,3% de tous les candidats de cette session du Baccalauréat 2022.



Les résultats du Baccalauréat Technologique sont aussi dévoilés ce mardi 5 juillet à la même. 2851 lycéens étaient inscrits au Bac Technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie) pour cette session 2022, soit 23,6% de la totalité des candidats au Bac.



A : ADMIS MENTION TRES BIEN

B : ADMIS MENTION BIEN

C : ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

D : ADMIS



Par David Lapierre - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 10:00



BAC général et technologique - Premier groupe

