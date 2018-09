Les résultats définitifs du 2ème tour dans la 7ème circonscription de La Réunion

Jean-Luc Poudroux succède à Thierry Robert. Il accède à la fonction de député de la 7ème circonscription de La Réunion. Le candidat divers droite récolte 17228 voix sur l’ensemble des six communes composant la 7ème circonscription (Saint-Paul canton 4 et 5, Trois-Bassins, Saint-Leu, les Avirons, Etang-Salé et Saint-Louis). Il avait obtenu 6402 voix dimanche dernier.



Il devance le candidat de La Politique Autrement, Pierrick Robert, qui ne récolte que 11754 voix. Il avait obtenu 4030 voix lors du 1er tour.



L’autre information du soir concerne l’abstention. Sans surprise, le taux de participation demeure très faible pour ce second tour de la législative partielle. 111.889 électeurs étaient inscrits sur liste électorale après le dernier recensement de 2018, mais seuls 33990 personnes se sont rendues dans leur bureau de vote ce dimanche 30 septembre. Parmi eux, seuls 28982 bulletins ont été comptabilisés. A titre de comparaison, 25.614 s'étaient déplacés lors du premier tour. Seuls 23.614 votants avaient été comptabilisés parmi les suffrages exprimés.