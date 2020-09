La grande Une Les résultats de la Législative partielle de la 2e circonscription

Les électeurs de la deuxième circonscription de La Réunion étaient appelés aux urnes ce dimanche 20 septembre 2020. Les 96.228 électeurs habitant Saint-Paul, Le Port et La Possession devaient se prononcer sur un panel de quatorze candidats. Découvrez les résultats provisoires de ce 1er tour communiqués par la préfecture à 21H35 : Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 21:36 | Lu 872 fois

Les électeurs de la 2ème circonscription de La Réunion étaient convoqués ce dimanche pour procéder à l’élection de leur député à l’Assemblée nationale.



96.228 électeurs étaient convoqués dans 137 bureaux de vote sur les communes de La Possession, Le Port et une partie de Saint-Paul. 14.578 électeurs ont voté : 13.554 se sont exprimés, 574 ont réalisé un vote nul et 450 un vote blanc.



Sous réserve de la proclamation définitive des résultats par la commission de recensement des votes, les résultats provisoires sont les suivants (en % exprimés) :

SAINT PAUL LE PORT LA POSSESSION TOTAL CIRCONSCRIPTION Karine Lebon

58,75% 55,24% 30,89% 52,15 % Audrey Fontaine 13,80% 22,82% 10,84% 1 5,83 %

Philippe Robert

0,53% 3,64% 24,76% 6,19 % Alain Benard 9,28% 1,39% 1,39% 5, 41 %

Patrick Serveaux

2,22% 4,18% 11,47% 4, 80 % Jean-François Nativel

5,03% 1,77% 3,80% 3, 83 % Charles Moyac

3,07%

2,05% 5,53% 3, 25 % Laurence Lougnon 2,13% 1,75% 1,92% 1, 98 % Michelle Lartin-Graja

1,27% 1,29% 2,82% 1, 58 % Jacques Elie Dijoux

1,67% 0,78% 1,77% 1, 4 3 % Harry Grondin

0,89% 1,80% 2,18% 1, 4 1 % Davilla Verdun 0,57% 2,05% 1,17% 1, 13 %

Rémy Massain

0,59% 0,86% 1,35% 0, 82 % Jean-Philippe Desby

0,13% 0,38% 0,11% 0, 20 %

Le taux de participation provisoire est de 15,15%