Sport Réunion Les résultats de la Coupe de France Kyokushinkaï du club Kim Dao

Le club Kim Dao du président Jean-Daniel Randrante et de son coach Natacha Randrante ont pris part à la Coupe de France de karaté Kyokushinkaï les 5 et 6 février avec 9 combattants allant des pupilles aux juniors. Par LG - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 17:08





"Ces jeunes karatékas, conscients du niveau, acquièrent des richesses techniques et physiques pour les propulser vers des futurs compétitions nationales, internationales ou mondiales. Ils reviennent la tête pleine de souvenirs et pour certains d'entre eux les valises pleines de médailles", s’en félicite l’équipe dirigeante.



Cette participation à la Coupe de France a préparé les jeunes aux différentes échéances qui arrivent en seconde partie de saison, autant sur le plan régional qu’international. Les différentes compétitions seront l'occasion pour les entraineurs du club de détecter de nouveaux champions chez les jeunes combattants.



Les résultats dans le détail :



Cadet -60kg :

ROBERT Kurtis : 3e

SERGE Jean-Marc 3e ex aequo



Junior 70 et + :

RANDRANTE Dominique : 2e



Enfin, ils ne décrochent pas de médaille mais n’ont pas démérité pour leur première expérience au niveau national :



Pupilles -30 kg :

GONTHIER Noham

RAKOTO Victorio



Benjamins -35 Kg :

TATEL Arthur

HAOREAU Hugo



Minimes -55kg :

ROBERT Pierre



Juniors :

