Les restrictions sont aussi liées au faible taux de vaccination

Le préfet de La Réunion a annoncé la mise en place d’un plan de désescalade des mesures de lutte contre le coronavirus à partir de lundi. Il a présenté une stratégie très progressive de desserrement des restrictions et a notamment expliqué pourquoi le confinement et le couvre-feu ne peuvent pas être levés pour l’instant. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 07:43

Jacques Billant s’est exprimé jeudi lors d’une conférence de presse diffusée en direct sur Zinfos974. Le préfet de La Réunion a annoncé un assouplissement des mesures de restrictions à partir de la semaine prochaine.



La nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus différencie la semaine du week-end. Le confinement est levé et le couvre-feu est reculé à 21 heures du lundi au vendredi. Mais du samedi au dimanche, les déplacements seront limités à 10 kilomètres du domicile en journée et soumis aux motifs impérieux à partir de 19 heures. Ces mesures entrent en vigueur lundi pour une durée de deux semaines.



Ce plan de désescalade est progressif et contrôlé car même si le “scénario d’une flambée épidémique ” a été écartée, la “tension hospitalière est importante” et le risque de rebond reste d’actualité.



Au début du mois de juillet, alors que La Réunion s’apprêtait à connaître son pic épidémique, le préfet avait commencé à remettre en place certaines mesures de lutte contre le coronavirus. Mais il expliquait déjà que les restrictions ne suffiront pas à notre île de sortir du plateau haut de contaminations.



Et même si la situation s’est améliorée au bout de trois semaines de confinement, le taux d’incidence est encore à près de 200 cas pour 100.000 habitants et



Le préfet explique que les mesures de restrictions resteront d’actualité tant que le coronavirus continuera de circuler à un niveau élevé et qu’un taux trop faible de vaccination est observée chez la population réunionnaise : “Notre situation demeurera contrainte tant que nous n’aurons pas une immunité suffisante à l’échelle de l’île. Nous serons toujours contraints de compenser cette immunité insuffisante par des mesures de restrictions de nos activités quotidiennes. Je sais que ce n’est pas ce à quoi vous aspirez et moi non plus.”

