La grande Une Les restes de l'ex-tempête Jasmine devraient se diriger vers les Mascareignes

L'ex-tempête Jasmine a fini sa traversée de Madagascar où elle a fait des dégâts, un mort et trois blessés sont à déplorer. La dépression résiduelle devrait se déplacer vers les Mascareignes dans les prochains jours. Par NP - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 13:51





Météo France indique dans son dernier bulletin de suivi publié ce matin que le système dépressionnaire va poursuivre sa trajectoire vers les Mascareignes "sans les atteindre, ni présenter de réintensification".



Voici ci-dessous l'analyse de Cyclone OI sur l'évolution d'ex-Jasmine :





L'ex-tempête Jasmine s'est formée en fin de semaine dernière dans le Canal du Mozambique. Elle a entamé sa traversée d'Ouest en Est de Madagascar en ce début de semaine et vient de retrouver l'océan Indien. Les restes de ce qui est maintenant une dépression résiduelle.Météo France indique dans son dernier bulletin de suivi publié ce matin que le système dépressionnaire va poursuivre sa trajectoire vers les Mascareignes "sans les atteindre, ni présenter de réintensification".

Téléchargez Weza sur iOS et Android