Economie Les ressortissants de la CCI appelés à désigner leurs futurs représentants

Les ressortissants de la Chambre de commerce de La Réunion sont de nouveau appelés au vote. Il s'agit du deuxième scrutin en l'espace de six mois. Par LG - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 16:02





Cinq listes s’affrontent en 2022 là où elles n’étaient que trois l’an dernier. Déjà présente en 2021, Myriam Boullay emmène toujours la liste "Bâtissons La Réunion".



Pierrick Robert prend quant à lui la relève d’Ibrahim Patel au sein d’Actions TPE-PME suite aux



Pascal Plante se présente en son nom cette fois-ci. Lui aussi était sur la liste Patel aux côtés de Pierrick Robert l'an dernier. Il représente la liste "Ensemble pour nos entreprises".



Des colistiers de 2021 se tournent le dos en 2022



Déjà présent en 2021, Bruno Cohen (Union Péi) avait été élu au sein de la CCI après avoir raflé quasiment tous les sièges du collège "industrie" avec son groupement “L’Alternance”.



Enfin, en tant qu’habitué de l’institution consulaire, Rico Vimbaye propose aux ressortissants une alternative aux autres candidatures grâce à sa liste "le changement c’est maintenant !" En novembre dernier, c'est sur la liste de Bruno Cohen qu'il concourait au renouvellement de la CCI.



Le 10 novembre 2021, la préfecture avait officialisé, après dépouillement des votes, les résultats officiels qui plaçaient en tête le groupement “Actions TPE PME” d’Ibrahim Patel. Ce dernier avait remporté les collèges Commerce et Services mais c’était sans compter la vigilance de son adversaire Myriam Boullay qui avait formulé des recours. Le 31 janvier, le juge administratif confirmait ainsi l'annulation des élections consulaires de 2021.



