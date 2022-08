Les responsables de la Mutualité refusent de répondre aux accusations de Zinfos

Beaucoup de ces informations étaient ce qu'on appelle dans le jargon du métier des "scoops". Même les syndicats ont découvert beaucoup d'entre elles dans Zinfos.



Ils savaient qu'il y avait eu beaucoup de départs, que la pression était très forte sur nombre de salariés, que le président de la Mutualité ne cessait de leur répéter qu'ils coûtaient trop cher et que la mutuelle "était au bord de la ruine". Mais ils ignoraient par exemple le chiffre de plus de 80 départs.



Tout comme ils ignoraient le trésor de guerre de 35 millions ou encore l'existence d'une fondation dénommée Fonds Muta dans laquelle la Mutualité verse tous les ans, dans une totale illégalité, un peu moins de 300.000 euros.



Pourquoi dans l'illégalité ? Tout simplement parce que les fonds versés dans des dotations bénéficient d'une défiscalisation à hauteur de 60% des sommes versées. En contrepartie, l'Etat exige deux conditions : que les actions financées par la fondation soient d'intérêt public et que les fonds ne financent pas des actions de l'organisme donateur. Or, en l'espèce, c'est la fondation qui finance les fameuses actions de "Respirons la santé" de la Mutualité.