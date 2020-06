A la Une . Les responsabilités partent, mais les ennuis restent pour Virapoullé

L’ancien maire de Saint-André doit comparaître au tribunal correctionnel vendredi 3 juillet pour prise illégale d’intérêt. L’affaire porte sur l’acquisition par la mairie de la case "Moutien", appartenant à une cousine de Jean-Paul Virapoullé, pour 1,4 million d’euros alors qu’elle devait être vendue aux enchères pour 630 000 euros. L’ancien maire est de son côté prêt à s’expliquer face à la justice. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 15:43 | Lu 6767 fois

La rancoeur envers Joé Bédier doit être forte pour Jean-Paul Virapoullé. Cinq jours après avoir vu son opposant ravir la mairie à son fils lors des élections municipales, l’ancien maire doit faire face aux juges suite à une plainte déposée par son successeur. Alors qu’il n’était que conseiller municipal d’opposition, Joé Bédier avait alerté la justice concernant une prise illégale d’intérêt du maire en place.



Le coeur du dossier concerne l’achat de la case "Moutien" par la municipalité en 2019. Cette maison à l’abandon se situe sur une parcelle de 6 087m2 en plein centre-ville de Saint-André. Une maison qui appartenait à une cousine de Jean-Paul Virapoullé. L’année dernière, la municipalité a fait l’acquisition de ce bien immobilier pour la somme de 1,4 million d’euros. Une somme jugée abusive par Joé Bédier, qui avait alors alerté le procureur de la République. Le nouveau maire rappelant que la propriété devait être vendue aux enchères pour 630 000, avant annulation de la vente.



Le nouveau maire, qui était alors dans l’opposition, avait assisté à la délibération. "C’était un bien saisi dont la vente aux enchères était fixée à 630 000€, mais dont l’achat était validé pour 1,4 million d’euros. J’ai donc réuni tout ce qu’il fallait comme preuve pour démontrer qu’il y avait prise illégale d’intérêt", explique Joé Bédier.



Entendu par les enquêteurs de Malartic en novembre dernier, Jean-Paul Virapoullé avait apporté les éléments de sa défense, documents à l’appui. Celui qui était encore maire a rappelé que ladite cousine était décédée en 2011, soit 8 ans avant la vente. Les héritiers sont des petits cousins au 5e degré. Ces derniers ne rentrent pas dans les cases de la prise illégale d’intérêt qui ne concerne que les ascendants, les descendants et les parents du deuxième degré. De leurs côtés, les héritiers voient cet héritage comme un cadeau empoisonné, car la dette à combler est énorme.



Selon l’ancien maire, la vente à la mairie n’était pas une priorité des vendeurs. En décembre 2017, après une évaluation à 1,9 million d’euros, les héritiers avaient reçu plusieurs propositions. La SCCV Calypso avait remporté la mise à ce prix pour un projet de logements sociaux. La mairie avait même accordé un permis de construire pour les travaux. Finalement, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) avait refusé le projet, estimant que le périmètre comportait suffisamment de logements sociaux.



En juillet 2018, c’est le tribunal de grande instance de Saint-Denis qui avait fixé un prix à l’amiable : 1,8 million d’euros minimums. Un prix jugé trop élevé par la municipalité qui détermine plus tard ce prix à 1,45 million d’euros. En décembre 2018, les services de la mairie de Saint-André ont pris contact avec l'Établissement public foncier de la Réunion (EPFR) qui valide ce prix de vente. Enfin, Jean-Paul Virapoullé rappelle que ni lui ni son fils Jean-Marie n’étaient présents lors de la délibération du conseil municipal.



La justice tranchera donc cette affaire ce vendredi avec tous les éléments du dossier. Quel que soit le résultat, nul doute que la hache de guerre a été définitivement déterrée entre le clan Virapoullé et le clan Bédier. Ce dernier annonce d’ailleurs engager un audit sur les finances de la commune.



