A la Une . Les résidus de la tempête FRANCISCO influencent progressivement le temps

Les résidus de la tempête tropicale FRANCISCO se rapprochent de Maurice et de la Réunion au cours de ces prochaines 48 heures. Le vent se renforce et le temps devient progressivement plus humide. Prévisions pour le lundi 10 Février Vent en rafales sur l'Est Nord-Est et l'Ouest Sud-Ouest alors que le temps devient progressivement humide par le Sud-Est.



➡️ En début de matinée le soleil ne fait pas dans la demi-mesure sauf sur le Sud et le Sud-Est où des nuages rentrent déjà ce matin lâchant des averses localisées.



En cours de matinée les nuages bourgeonnent sur les pentes. Les éclaircies dominent largement sur le littoral notamment sur l'Ouest et le Nord-Ouest où les thermomètres affichent des valeurs bien estivales.



➡️ L'après-midi le couverture nuageuse péi occupe le terrain de la moitié Nord.

Sur le quart Sud-Est et notamment les pentes du volcan les averses deviennent plus fréquentes. Le temps est encore clément sur le littoral Sud-Ouest et Est où le vent fait encore rempart à la progression nuageuse.



🎏 Le vent reste vigoureux en rafales flashant à près de 70km/h entre Sainte Rose et Saint André sur le Sud-Ouest entre Saint Leu et Saint Gilles. Le Nord et le Nord-Ouest de l'île sont à l'abri du vent aujourd'hui.



🌊 La mer est agitée à forte. La houle est de l'ordre de 2m50 en journée à 3m ce soir sur les côtes Sud-Est et Est.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h06 le 11 -- Coucher du soleil : 18h57 le 10



5 heures: températures sous abri dans les stations de METEO FRANCE: en dessous de la normale dans plusieurs stations. On note par exemple un petit 18° à Saint Benoît. Fort contraste entre l'Est et l'Ouest.

Analyse de la situation de surface ce matin:



Photo satellite Météosat de 7h30. Les nuages bas(jaune) pris dans la circulation résiduelle de FRANCISCO affecteront de plus en plus les régions ventées de Maurice et la Réunion aujourd'hui.



Tendances générales pour le mardi 11 Février Les résidus de FRANCISCO affectent les conditions météo. ➡️ PATRICK HOAREAU Lu 1315 fois







