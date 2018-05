Les résidents des Tamariniers à Saint-Leu lancent leur jardin communautaire

Ce mercredi 9 mai 2018, c’est accompagné de Monsieur Carrère, du service animation de la commune de Saint-Leu, de Madame Dorla du Conseil départemental et de la SODEGIS, que les habitants de la résidence Tamariniers, ont inauguré avec beaucoup de fierté le premier « Jardin communautaire » mis en place par la SODEGIS.



Avec la participation du TCO et de la commune de Saint-Leu, plusieurs résidents accompagnés de leurs enfants ont mis les mains dans la terre pour créer leur nouvel espace de jardinage communautaire. Composé de jardinières, de bacs à compost, les résidents ont mis beaucoup de cœur à la réalisation de ce long projet.



En plus du plaisir de planter, ils pourront également partager leurs récoltes avec les membres du collectif de jardinage, expérimenter et mettre en œuvre les connaissances acquises au cours de la mise en place du projet : compostage, rempotage, etc. La règle ? Ses derniers devront replanter ou remplacer les denrées empruntées à leur voisin.



La démarche du jardin communautaire vise à favoriser l’harmonie entre chaque membre du groupe. Le jardinier volontaire sait que le bon fonctionnement de ce jardin s’articule autour des valeurs comme la solidarité, la convivialité, la tolérance, le respect et la bonne entente. Nos jardiniers en herbe devront faire de ses valeurs un véritable principe de fonctionnement ! L’objectif principal pour nos super jardiniers : « Cultiver le plaisir de se retrouver ». Rendez-vous pour la première récolte !