Les résidents de "Ti l’Entrée" découvrent leurs habitations à la Saline

Introduite par des rythmes de maloya, l’inauguration de la résidence "Ti l’Entrée" a été un moment de convivialité mais avant tout, la concrétisation de l’attente d’un logement, souvent synonyme d’un nouveau départ et d’une amélioration de leur cadre de vie pour les familles, comme l’a rappelé Isabelle LATCHIMY, présidente de la SEDRE et adjointe au maire.



« Je formule le vœu que vous puissiez vous approprier votre nouveau cadre de vie et que vos familles puissent pleinement s’y épanouir. Emménager dans un logement, c’est aussi un nouveau départ et je souhaite donc que le bonheur, la joie et l’amour emménagent avec vous ».



Pour Cédric, jeune locataire qui s’est vu remettre les clés de son appartement par le maire, ce moment représente une nouvelle étape dans sa vie. « Je suis content et fier d’emménager dans un logement neuf et fonctionnel. Ce sera pour moi l’occasion de pouvoir prendre soin de ma petite famille dans de bonnes conditions », explique-t-il.



La conception de l’ouvrage respecte entièrement les normes de développement durable. Les logements sont tous desservis en eau chaude solaire et répondent à la réglementation RTAA DOM en matière d’isolation acoustique et thermique.



La réalisation de la résidence, pour un montant total d’investissement de 4 483 050€, a été financée avec le concours de l’Etat, contributeur à hauteur de 665 000€ au titre de la LBU et de 1 309 437€ au titre de l’apport en défiscalisation. La Caisse des dépôts et consignations a également consenti un prêt de 1 896 177€.



La contribution de la Commune de Saint-Paul a été déterminante à travers la garantie du prêt de la CDC d’une part et d’autre part à travers la cession du foncier. La facilitation des démarches administratives via le Guichet Unique de l’habitat, un projet porté par l’élue déléguée à l’habitat social, Annie PIGNOLET-DUMONT, est aussi à souligner.