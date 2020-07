Rubrique sponsorisée Les résidences Crous : Il n'est pas encore trop tard !

Les résidences Crous proposent des logements confortables à un prix accessible et surtout un lieu de rencontre et de partage. Une offre variée, de la chambre au T2 est disponible. La phase complémentaire de demande ouvre le 9 juillet... Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 18:04 | Lu 193 fois



Les logements restant disponibles à l'issue de la phase principale, close au 30 juin, sont mis à disposition lors de cette phase.



Tous les étudiants ayant déposé ou non un DSE peuvent effectuer une demande de logement sur



L'attribution de logement respecte le principe de la priorité sociale. Les décisions d'attribution sont prononcées au fil de l'eau par le directeur général du Crous durant toute la durée de la phase complémentaire. L'ouverture de la phase complémentaire pour les demandes de logement en résidence universitaire est fixée au 9 juillet 2020. La fermeture est prévue au 30 septembre 2020.Les logements restant disponibles à l'issue de la phase principale, close au 30 juin, sont mis à disposition lors de cette phase.Tous les étudiants ayant déposé ou non un DSE peuvent effectuer une demande de logement sur trouverunlogement.lescrous.fr L'attribution de logement respecte le principe de la priorité sociale. Les décisions d'attribution sont prononcées au fil de l'eau par le directeur général du Crous durant toute la durée de la phase complémentaire.



Publicité Publicité