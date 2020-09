Santé Les réserves de sang à un niveau préoccupant : "Prenez 1h pour sauver 3 vies", appelle l'EFS

Les réserves de sang ont baissé jusqu'à atteindre un niveau préoccupant. L'Etablissement français du Sang appelle à la mobilisation. Par Marine Abat - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 18:10 | Lu 90 fois





L'EFS s’appuie depuis toujours sur la collecte mobile (80% des dons) et en particulier sur la collecte en entreprise, qui permet aux salariés de donner sur leur lieu de travail, ainsi que sur la collecte en écoles et campus universitaires. Mais depuis le mois de mars, les entreprises et universités n’accueillent presque plus de collectes de sang en raison des impacts de la Covid-19 (télétravail, cours à distance, protocoles sanitaires, etc.).



L’EFS s’efforce ainsi de remplacer les collectes annulées et d’élargir ses plages horaires. Car il doit prélever 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins des patients. "Aujourd’hui le compte n’y est pas dans un contexte où la reprise de l’activité hospitalière est très soutenue : nous délivrons plus que ce que nous collectons et les réserves baissent", s'inquiète l'établissement. La situation est identique à la Réunion.



Alors qu'il est nécessaire d’accroître le niveau de stock afin de continuer à répondre aux besoins de tous les patients, l’EFS appelle solennellement à la mobilisation de tous pour faire face à cette situation préoccupante. Les collectes ne se tenant plus dans les facultés, les étudiants sont particulièrement visés. Les employeurs sont aussi invités à faciliter le don de sang de leurs salariés. Les autorités locales sont quant à elles invitées à continuer de faciliter l’organisation de collectes mobiles sur les territoires.



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants "car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges".



"Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées", est-il précisé. Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid doivent attendre 28 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang.

Pour savoir où donner ou pour prendre rendez-vous : sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.

Renseignements et prises de rendez-vous également possibles par téléphone : 0262 90 53 92 / 0262 90 53 07



