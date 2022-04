Communiqué Les réseaux nationaux Maison & Services et Maintien Adom organisent un job dating

Par LG - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 13:58

Spécialisées dans les services à la personne, les entreprises MAISON & SERVICES et MAINTIEN ADOM emploient, à l’échelle nationale, 4100 collaborateurs et prévoient le recrutement de 773 nouveaux collaborateurs en CDI et en CDD. Le jeudi 7 avril prochain, elles ouvrent leurs portes aux candidats à l’emploi, de 10h à 15h.



DES POSTES D’ASSISTANTS MÉNAGERS ET D’AUXILIAIRES DE VIE À POURVOIR



A la Réunion, MAISON & SERVICES et MAINTIEN ADOM comptent aujourd’hui 117 collaborateurs et envisagent

d’embaucher plus de 29 nouveaux salariés pour répondre à la demande grandissante de prestations de services à domicile.



Ces futurs salariés viendront renforcer les équipes déjà sur le terrain pour mener à bien des prestations d’entretien du domicile et d’aide et d’accompagnement à domicile pour les personnes âgées ou en situation de handicap.



En partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi, le jeudi 7 avril 2022, de 10h à 15h, un job dating national est organisé dans toutes les entreprises MAISON & SERVICES et MAINTIEN ADOM. Le principe est simple : des entretiens courts, de moins de 10 minutes au cours desquels recruteurs et candidats pourront échanger sur les postes à pourvoir.



« En amont des congés d’été et de la rentrée de septembre, nous constatons une demande grandissante de clients. Nous souhaitons répondre aux demandes et anticiper nos besoins en recrutement : assistants ménagers, nettoyeurs de vitres, jardiniers, et auxiliaires de vie. Au-delà de l’expérience, nous recherchons avant tout du savoir-être chez les candidats : c’est la clé de succès de nos métiers. Pour devenir assistant(e) ménager(e) chez MAISON & SERVICES, aucun diplôme n’est obligatoire. Pour rejoindre le réseau MAINTIEN ADOM, une qualification et/ou une expérience du métier sont requises », déclare Patrice DENIAU, fondateur de ces réseaux.