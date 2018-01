En raison, de conditions climatiques dégradées sur l'arrondissement sud de la Réunion et conformément aux recommandations préfectorales de limiter ses déplacements dans ce secteur, nous informons les habitants des communes de la CIVIS et de la CASUD que les réseaux de bus Alternéo et CARSUD seront interrompus à partir de 8h30 pour toute la journée du 18 janvier 2018.