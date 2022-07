Les requins disparaissent partout dans le monde

Le public réunionnais ne le sait peut-être pas, mais la tuerie systématique des requins tigres et bouledogues organisée et financée par l’Etat n’a jamais cessé à la Réunion : elle continue bel et bien. Et on en est globalement, depuis 2013, à 633 requins tués au 30 juin 2022 (dont 173 bouledogues et 473 tigres) : cf. le site HYPERLINK "http://www.info-requin.re" www.info-requin.re.

Or les requins – prédateurs apicaux indispensables – sont déjà dans une situation dramatique au niveau mondial. De très nombreuses publications scientifiques en ont fait état depuis le début des années 2000.

En 2010, Ferretti et al.(1) présentent les principales caractéristiques des grands requins qui les rendent extrêmement sensibles à la pêche, et les menaces qui pèsent sur ces prédateurs :



"Ce n'est qu'au cours des 5 à 10 dernières années que l'état de conservation de nombreux élasmobranches [requins et raies] a été systématiquement évalué par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ses groupes de spécialistes des requins ont conclu que les élasmobranches sont principalement menacées par la pêche (96,1%) - dont la pêche commerciale dirigée (31,7%), les prises accessoires (57,9%), la pêche récréative (0,7%) et la pêche de subsistance/artisanale (5,8%) - suivie par la destruction de l'habitat (2,9%) et la pollution (0,4%) ( HYPERLINK "https://www.iucnredlist.org/" https://www.iucnredlist.org/)."



"La plupart des chondrichtyens [poissons cartilagineux : requins, raies, chimères….] se caractérisent par un faible taux de croissance, une maturité sexuelle tardive et une faible fécondité par rapport aux poissons osseux (Frisk et al. 2001 ; Myers & Worm 2005), ce qui les rend vulnérables à la mortalité par pêche. Une comparaison de 26 populations de requins et de 151 populations de poissons osseux a montré que les requins présentent un risque d'extinction par pêche deux fois plus élevé que les poissons osseux (Myers & Worm 2005). De plus, leur capacité à se reconstituer après un épuisement de leurs populations est faible en moyenne : le potentiel de rebond de 26 populations de requins varie entre 14% (Mustelus californicus) et 1,7% (Squalus acanthias) par an (Smith et al. 1998), la variabilité s'expliquant par un effet combiné de la taille et de l'habitat préféré. En fait, elle était la plus élevée pour les petits requins côtiers, intermédiaire pour les pélagiques et minimale pour les grands requins côtiers (Smith et al. 1998). Les requins d'eau profonde peuvent être parmi les plus vulnérables à la pêche, avec des taux de croissance de la population inférieurs de 40 à 60 % par rapport aux espèces pélagiques, et de 55 à 63 % par rapport aux espèces côtières (Garcia et al. 2008)."



"[….] même une légère pression de pêche exercée par la pêche artisanale et de subsistance sur des îles éloignées ou des programmes de pêche au filet à requin le long des côtes continentales peut suffire à provoquer des déclins dramatiques des populations de grands requins côtiers."

Une publication très récente (Pacoureau et al., 2021)(2) fait le point sur la situation des populations d’élasmobranches (requins et raies) au niveau mondial.



L’évolution est réellement catastrophique :



"[....] La première évaluation mondiale de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a estimé qu'un quart des requins étaient menacés d'extinction (classés comme étant en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérables, selon les critères de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN) (Dulvy et al., 2014) ce qui fait des requins la lignée de vertébrés la plus menacée après les amphibiens (Dulvy et al., 2014 ; Hoffmann et al., 2010). Les longs temps de génération et les faibles taux de croissance intrinsèque de la population de nombreux requins les rendent profondément sensibles à la surexploitation (Dulvy et al., 2008 ; Dulvy et al., 2017 ; Pardo et al., 2016). À l'échelle mondiale, les requins sont débarqués pour leur viande, leurs ailerons, leurs plaques branchiales et l'huile de leur foie (McClenachan et al., 2016 ; Clarke et al., 2006). Les captures ont augmenté jusqu'à un pic estimé à 63-273 millions d'individus [par an] au début des années 2000, avant de décliner en raison de la surpêche (Davidson et al., 2016)."



"Nous constatons que, depuis 1970, l'abondance mondiale des requins et des raies océaniques a diminué de 71 % en raison d'une pression de pêche relative multipliée par 18. Cet appauvrissement a augmenté le risque d'extinction à l'échelle mondiale au point que les trois quarts des espèces composant cet assemblage important sur le plan fonctionnel sont menacées d'extinction. Des interdictions strictes et des limites de capture fondées sur le principe de précaution et la science sont nécessaires de toute urgence pour éviter l'effondrement des populations (Davidson et al., 2016 ; Dulvy et al., 2017), éviter la perturbation des fonctions écologiques et promouvoir la reconstitution des espèces (Simpfendorfer et al., 2017 ; Sumaila et al., 2012)."

On remarquera que, de façon très alarmante, un quart des requins étaient déjà menacés d'extinction en 2014, proportion passée à trois quarts 7 ans plus tard en 2021 !!

Et les conséquences à moyen et long terme des programmes d’abattage, comme ceux menés en Australie, en Afrique du Sud ou à la Réunion, peuvent être extrêmement préoccupantes, comme le montrent Roff et al. (2018)(3) dans le cadre du Queensland Shark Control Program (QSCP) :



"Nous reconstituons ici un ensemble unique de données indépendantes, d'un programme de contrôle des requins couvrant 1760 km du littoral australien au cours des 55 dernières années. Nous rapportons des déclins substantiels (74-92%) des captures par unité d'effort de requins marteaux (Sphyrnidae), de requins baleiniers (Carcharhinidae), de requins tigres (Galeocerdo cuvier) et de requins blancs (Carcharodon carcharias). Après le lancement du programme dans les années 1960, les taux de capture dans les nouvelles installations au cours des décennies suivantes ont été nettement inférieurs, ce qui indique un appauvrissement régional des populations de requins au cours du dernier demi-siècle. Le déclin simultané de la taille du corps et de la probabilité de rencontrer des individus matures suggère que les populations de requins apicaux sont plus vulnérables à l'exploitation qu'on ne le pensait auparavant. Les déclins continus et l'absence de rétablissement des espèces de requins vulnérables et protégées sont une source de préoccupation."



"La réduction continue des CPUE [captures par unité d’effort] initiales au fur et à mesure que le programme s'est étendu implique que l'échelle des déclins s'étend au-delà des plages locales où le programme de contrôle des requins opère, et indique un effondrement en série des grands requins apicaux dans toute la région au cours des cinq dernières décennies. »

« Sachant que le QSCP cible sélectivement les requins de plus grande taille (> 1,5 m ; Sumpton et al., 2011), le déclin continu de la probabilité de capturer des requins marteaux et des requins tigres matures est préoccupant, car les déclins du nombre de requins atteignant la maturité peuvent fortement influencer la dynamique des populations et inhiber les taux de récupération (Harry et al., 2016). [....] Les déclins initiaux rapides indiquent que les requins apicaux peuvent être sensibles même à des niveaux relativement faibles de pression de pêche (Stevens et al., 2000)."



"Les schémas de mouvements généralisés sont cohérents avec des études récentes indiquant une connectivité de la population s'étendant entre l'est et l'ouest de l'Australie, et Hawaii, résultant en une seule grande population indo-pacifique de requins tigres (Holmes et al., 2017 ; Bernard et al., 2016). [….] De tels schémas de déplacement des grands requins apicaux entre les écosystèmes côtiers et pélagiques indiquent un degré de connectivité entre les habitats (plages de sable, récifs coralliens, herbiers marins, forêts de laminaires) le long du littoral oriental de l'Australie et dans toute l'Océanie. L’épuisement des populations de requins enregistré sur le littoral du Queensland au cours des 50 dernières années peut avoir eu des effets en cascade sur le transfert de nutriments à grande échelle et sur les liens inter-écosystèmes entre les réseaux alimentaires adjacents dans toute la région (Doughty et al., 2016 ; McCauley et al., 2012)."

Pendant ce temps, à la Réunion, on continue à détruire systématiquement requins tigres et bouledogues - essentiellement pour le loisir de quelques surfeurs - contribuant ainsi à aggraver une situation déjà dramatique au niveau mondial ……



Didier Dérand, Collectif "Requins en Danger à la Réunion"

