Société Les représentants réunionnais de la 7e édition des Talents d’Outre-mer



Cette remise des prix inspirante pour la jeunesse montre bien le potentiel des Réunionnais et la possibilité de promouvoir ses capacités à l'extérieur tout en restant lié à notre île. La plupart de ces lauréats ont des projets ambitieux pour La Réunion tels que la création d'une " semaine du spatial " proposée par Varinka Ponamale ou une étude de 10 ans sur 5000 Réunionnais afin de " comprendre les déterminants du diabète de type 2 et ses conséquences cardiologiques " qui pourrait être menée par Loukman Omarjee. Le 17 janvier 2018 s'est tenue la septième édition des Talents de l'Outre-mer, au Palais d'IENA, à Paris. 23 lauréats dans la catégorie " Jeunes Talents " et 23 dans la catégorie " Talents confirmés " venant de tous les départements d'Outre-mer et les départements d'Outre-mer " historiques " ont donc pu être distingués. La remise des prix des Talents de l'Outre-mer illustre la diversité des disciplines représentées:

Enseignement supérieur et recherche

Ingénierie et innovation

Droit

Sciences politiques et gestion

Santé et médecine

Économie et Finances

Arts, lettres et sciences humaines.

Étaient présents, Annick Girardin, Ministre des Outre-mer ainsi que le parrain de la promotion Cédric Villani, récompensé en 2010 pour ses travaux en mathématiques par la médaille FIELDS.

Selon le président du CASODOM, Jean-Claude Saffache " le but de cette manifestation est de mettre en valeur l'excellence ultramarine en honorant les parcours d'exception d'originaires de l'Outre-mer pour les donner en exemples à la jeunesse des Outre-mer ".

En ce qui concerne les représentants de La Réunion, nous comptons 6 " jeunes talents " et 8 " talents confirmés ".

Mathieu Benard (ingénieur en mécanique), Jérôme Fontaine (ingénieur chargé d'exploitation en Eolien et Photovoltaïque), Adrien Frumence (ingénieur du Big Data et de l'Intelligence artificielle), Florent Victoria (gestionnaire d'actifs financiers), Anne-Laure Dijoux (première archéologue réunionnaise) et Thomas Sigismeau (coordonnateur de projet humanitaire - reboisement et valorisation de produits locaux) comptent parmi les " jeunes talents ".

Indravati Félicité (chercheure germaniste, Maître de conférence en histoire et civilisation germanique à la Sorbonne), Varinka Ponamale (ingénieure en aérospatial), Teddy Tangapriganin (Pilote de ligne), Sofiane Mohamed (Directeur scientifique et responsable R§D dans un laboratoire dépendant de l'Institut Mérieux), Loukman Omarjee (Médecin Chercheur hospitalo-universitaire en médecine vasculaire), Hugo Froger (chargé d'innovation en banque d'investissement), Manuel Leon (économiste, chef de projet à l'agence française de développement) et Jean-Alexandre Ouaratta (chef de cuisine étoilé) représentent la catégorie " talents confirmés " de la Réunion.

Cette remise des prix inspirante pour la jeunesse montre bien le potentiel des Réunionnais et la possibilité de promouvoir ses capacités à l'extérieur tout en restant lié à notre île. La plupart de ces lauréats ont des projets ambitieux pour La Réunion tels que la création d'une " semaine du spatial " proposée par Varinka Ponamale ou une étude de 10 ans sur 5000 Réunionnais afin de " comprendre les déterminants du diabète de type 2 et ses conséquences cardiologiques " qui pourrait être menée par Loukman Omarjee.





