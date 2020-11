Faits-divers Les renforts de sapeurs-pompiers pour le Maïdo salués avant leur retour en métropole

Jacques Billant, Cyrille Melchior et Herman Rifosta ont salué hier soir les sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs venus en renfort dans le cadre de la lutte contre l'incendie du Maïdo. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 à 12:27 | Lu 149 fois

Jacques Billant, préfet de La Réunion, en présence de Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, d'Hermann Rifosta, président du conseil d’administration du SDIS et du Colonel Dominique Fontaine du SDIS de La Réunion, ont salué le travail des renforts nationaux venus soutenir et compléter les effectifs locaux dans la lutte contre l’incendie du Maïdo. Les 80 sapeurs-pompiers et militaires ont pris l'avion vers la métropole hier soir.



Le 19 novembre, la préfecture annonçait le désengagement progressif des renforts venus de métropole.



"La stratégie de lutte contre l’incendie au sol adoptée et conduite conjointement entre le SDIS de La Réunion et des renforts nationaux permet de déclarer ce jour le feu comme maîtrisé", indiquaient les autorités ce jour-là.



Les efforts engagés auront permis de limiter l’incendie à 181 hectares de végétations brûlées.









