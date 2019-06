<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Les “rendez-vous” culturels de la ville vous attendent !





La brochure “Rendez-vous” met en lumière, pour sa deuxième édition de l’année, les Chemins Pavés. On vous invite à découvrir ce patrimoine qui sillonne le territoire de la commune.



En panne d’inspiration ? Une envie de plonger dans l’histoire de Saint-Paul, de découvrir les lieux incontournables du territoire ?

Prenez le temps de lire la nouvelle brochure “Rendez-vous” de Saint-Paul qui propose des visites guidées, des découvertes (vélos, randonnées…), des expositions, des conférences en plein air et des événements pour les mois de mai à août.



Précieux sésame, cette brochure recense toutes les sorties à ne pas manquer ces prochains mois sur le territoire de Saint-Paul. Un focus sera particulièrement porté sur les Chemins Pavés qui datent du début du XVIIIème siècle.



À l’époque, ces trois chemins permettent d’acheminer les récoltes des exploitations jusqu’au grand magasin. 300 ans plus tard, ils font partie de notre patrimoine et il est de notre intérêt de les préserver afin de faciliter leur accès au grand public et de les protéger de l’urbanisation. Venez les découvrir !



“Au mois de juin, les Journées nationales de l’archéologie et les Journées des moulins et patrimoines de pays font l’objet de propositions originales. Et, à la demande du public, nous enrichissons également la programmation de deux nouveaux parcours : “Le street art de Saint-Paul”, “Le patrimoine ferroviaire” et “Une histoire de Saint-Gilles”, précise Yoland Velleyen, 1er adjoint délégué à la culture dans la commune saint-pauloise.



Parmi ces rendez-vous incontournables, notons également des événements immanquables, tels que la nouvelle manifestation “Ça me dit” à Saint-Paul ou encore les incontournables fêtes de Saint-Paul ou les Journées Nationales de l’archéologie !



Vous pouvez Plongez dans l’histoire de Saint-Paul dans cette nouvelle programmation des “rendez-vous” culturels qui occupera vos week-ends et/ou jours de semaine jusqu’en août prochain !La brochure “Rendez-vous” met en lumière, pour sa deuxième édition de l’année, les Chemins Pavés. On vous invite à découvrir ce patrimoine qui sillonne le territoire de la commune.En panne d’inspiration ? Une envie de plonger dans l’histoire de Saint-Paul, de découvrir les lieux incontournables du territoire ?Prenez le temps de lire la nouvelle brochure “Rendez-vous” de Saint-Paul qui propose des visites guidées, des découvertes (vélos, randonnées…), des expositions, des conférences en plein air et des événements pour les mois de mai à août.Précieux sésame, cette brochure recense toutes les sorties à ne pas manquer ces prochains mois sur le territoire de Saint-Paul. Un focus sera particulièrement porté sur les Chemins Pavés qui datent du début du XVIIIème siècle.À l’époque, ces trois chemins permettent d’acheminer les récoltes des exploitations jusqu’au grand magasin. 300 ans plus tard, ils font partie de notre patrimoine et il est de notre intérêt de les préserver afin de faciliter leur accès au grand public et de les protéger de l’urbanisation. Venez les découvrir !“Au mois de juin, les Journées nationales de l’archéologie et les Journées des moulins et patrimoines de pays font l’objet de propositions originales. Et, à la demande du public, nous enrichissons également la programmation de deux nouveaux parcours : “Le street art de Saint-Paul”, “Le patrimoine ferroviaire” et “Une histoire de Saint-Gilles”, précise Yoland Velleyen, 1er adjoint délégué à la culture dans la commune saint-pauloise.Parmi ces rendez-vous incontournables, notons également des événements immanquables, tels que la nouvelle manifestation “Ça me dit” à Saint-Paul ou encore les incontournables fêtes de Saint-Paul ou les Journées Nationales de l’archéologie !Vous pouvez télécharger intégralement la brochure “Rendez-vous”. Ville de Saint Paul





Dans la même rubrique : < > Les Roches Noires vibrent au rythme de la zumba Une circulation de la dengue élevée à Bellemène