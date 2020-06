Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les “rendez-vous” culturels de Saint-Paul, disponibles pour le mois de juillet !





En ce mois de juillet, les visites guidées en extérieur sont à nouveau proposées et notre équipe de la Cellule Ville d’Art et d’Histoire vous embarque dans la savane et sur le front de mer de Saint-Paul à la découverte du patrimoine culturel.



Aussi, dans ce contexte de pandémie et afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, les groupes sont limités à 15 personnes et le port du masque est vivement conseillé. Les groupes des ateliers seront limités à 10 personnes maximum (guide inclus). Le guide aménagera également son parcours pour assurer une distance de sécurité minimale entre les participants. Au sein des lieux d’exposition, les participants sont invités à ne pas toucher le mobilier.



Le programme à télécharger en version pdf :

Visites guidées : les règles sanitaires à respecter



Les guides-conférenciers dépendent des préconisations du Ministère de la Culture. Elles sont complétées par celles du ministère de la Culture canadien, de l’ICOMOS, du réseau des VPAH, de la fédération des guides-conférenciers.



Les visites guidées, considérées comme des rassemblements, sont possibles pour 15 personnes (14 visiteurs + 1 guide) dans un espace ouvert permettant une distance physique.



Pour juillet et août : ouverture de l’exposition “Les Savanes : nous liberté sous le vent” au public uniquement le samedi de 10h à 17h30. Un cheminement dans l’exposition est prévu pour éviter le croisement des publics avec une entrée et une sortie. Aussi du gel hydro-alcoolique est disponible à l’entrée. Gants ou lingettes désinfectantes sont à disposition pour la personne qui allume et ferme l’exposition (télécommande et audios, lampes).



L’utilisation des casques est proscrite : l’audio peut être diffusé sur une télévision, soit dans la salle TV à la suite des documentaires soit à la place du diaporama dans la salle principale soit sur une tv rajoutée pour l’occasion.





Avant : Une fiche d’informations est envoyée aux visiteurs avec toutes les mesures de précautions appliquées par leur guide pour une visite pratiquée dans des conditions appropriées à la crise sanitaire.

Les visiteurs sont appelés la veille pour rappeler les conditions sanitaires.

Le guide est muni d’un kit d’hygiène élémentaire. Pendant : Les consignes de sécurité devront être respectées : distance de 1m entre chaque personne, port du masque recommandé, seul le guide touche et ouvre les portes.

Les points de prise de parole à l’arrêt devront se faire dans des endroits appropriés : loin d’un autre groupe de personnes, en ne gênant pas la circulation des passants.

Le port d’une visière ou d’un chapeau visière est recommandé pour le guide.

