Les rendez-vous culturels de Saint-Paul à ne pas rater

Visites guidées à pied ou en vélo, randonnées, conférences, expositions, animations, ateliers… La ville de Saint-Paul fait le plein d’événements culturels. Découvrez la programmation prévue de janvier à avril 2019 dans la nouvelle brochure.La commune poursuit son engagement en faveur du patrimoine saint-paulois et réunionnais. Participez à ces manifestations culturelles, c’est visiter des lieux réhabilités ou valorisés.L’usine de Vue Belle, la Poudrière, le quartier militaire de la Grande Fontaine, l’hôtel Laçay, le cimetière marin, le Parcours de l’art et du vivre-ensemble… Plusieurs exemples de sites emblématiques à découvrir ou à redécouvrir.Après le diagnostic archéologique réalisé sur la Poudrière de la Grande Fontaine, place cette année aux travaux d’aménagement. Objectif: accueillir les élèves de Saint-Paul en toute sécurité dans ce haut lieu de l’histoire militaire.“Les rues du centre-ville de Saint-Paul seront revêtues de signalétiques proposant des parcours sur le thème du vivre-ensemble. L’aménagement du Jardin de la Liberté nous permet de vous offrir durant les quatre prochains mois des visites guidées sur l’histoire de ce lieu et des monuments commémoratifs”, souligne Yoland Velleyen, premier adjoint en charge de la culture dans la commune saint-pauloise.Liberté et partage constituent les deux maîtres-mots de cette année culturelle 2019.Vous pouvez télécharg er intégralement la brochure “Rendez-vous”