Communiqué Les rendez-vous aux jardins à La Réunion du 3 au 5 juin

Communiqué de la préfecture : Par N.P - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 16:54





Le thème « les jardins face au changement climatique », retenu pour cette édition, est significatif à La Réunion. Les jardins en milieu tropical sont particulièrement exposés aux évènements climatiques extrêmes et aux évolutions sur le long terme. Cela a des conséquences sur les pratiques du jardin, notamment dans le choix de la palette végétale. Le jardin peut aussi être cet espace refuge pour apporter des solutions et réduire les effets du changement climatique au quotidien.



La journée du vendredi 3 juin sera réservée aux scolaires. Le samedi 4 et le dimanche 5 juin permettront au grand public de découvrir une dizaine de parcs et jardins réunionnais, dont certains seront ouverts exceptionnellement.



Des lieux, tels les jardins partagés des Camélias ou le musée de Stella Matutina participeront pour la première fois aux « Rendez-vous aux jardins ».



Retrouvez le programme détaillé, précisant les horaires d’ouverture et conditions d’accès sur : Les Rendez-vous aux jardins, créés par le ministère de la Culture en 2003, sont l’occasion chaque premier week-end de juin de découvrir la diversité des jardins du territoire. L’événement a été relancé à La Réunion en 2019 afin de mettre en valeur la richesse des jardins réunionnais.Le thème « les jardins face au changement climatique », retenu pour cette édition, est significatif à La Réunion. Les jardins en milieu tropical sont particulièrement exposés aux évènements climatiques extrêmes et aux évolutions sur le long terme. Cela a des conséquences sur les pratiques du jardin, notamment dans le choix de la palette végétale. Le jardin peut aussi être cet espace refuge pour apporter des solutions et réduire les effets du changement climatique au quotidien.La journée du vendredi 3 juin sera réservée aux scolaires. Le samedi 4 et le dimanche 5 juin permettront au grand public de découvrir une dizaine de parcs et jardins réunionnais, dont certains seront ouverts exceptionnellement.Des lieux, tels les jardins partagés des Camélias ou le musée de Stella Matutina participeront pour la première fois aux « Rendez-vous aux jardins ».Retrouvez le programme détaillé, précisant les horaires d’ouverture et conditions d’accès sur : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/