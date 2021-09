Rubrique sponsorisée Les rencontres économiques du Territoire Nord : plus de 300 inscrits !

Par CINOR - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 17:21





+ 300 entreprises se sont inscrites en mode digital pour assister aux web conférences, accéder aux programmes d'activités de commande publique de 4 acheteurs : CINOR, Région, Commune de Saint-Denis, Aéroport Roland Garros, échanger avec des directeurs de ces institutions, et télécharger les programmes de travaux, fournitures et services.



La totalité de l’événement s’est tenue en direct sur



Pour cette 7ème édition, la CINOR est fière d’avoir pu compter autant d’inscrits. Le Président, Maurice Gironcel l’a rappelé dans son discours d’ouverture : « Nous nous engageons au quotidien, auprès de la SBA, à proposer à nos entreprises locales une commande publique attractive. Et c’est pourquoi il est urgent de reproposer à nos entreprises des activités de travaux, fournitures et services qui soient adaptées au tissu économique local.



Nous devons tisser de nouvelles passerelles, se rencontrer plus régulièrement, faire émerger nos intelligences collectives afin de contribuer ensemble à l’avenir de notre territoire et de La Réunion.



Je sais aussi que nous partageons les mêmes ambitions, celle d’une société qui tend la main à sa jeunesse, où les compétences du territoire sont accompagnées d’où l’importance qu’à coté du SBA nous puissions déployer ensemble la SBE, la stratégie du Bon Emploi. »



La CINOR renouvellera fin septembre ses engagements avec l’association SBA, en signant à nouveau la convention pour une durée de 3 ans.

