Les rencontres départementales de la commande publique : Sous le signe de la proximité et de la transparence

Pour la deuxième année consécutive, le Département organise les Rencontres départementales de la commande publique (RDCP) dans les quatre coins de l’île. Comme son nom l’indique, ces rendez-vous s’adressent principalement aux chefs d’entreprises, prestataires et autres artisans souhaitant répondre à des appels d’offres du Conseil départemental.



Après l’espace Reydellet au Bas-de-la-Rivière à Saint-Denis en début de semaine, c’est au tour de l’Est d’accueillir les RDCP le jeudi 18 novembre 2021. Au niveau des divers stands mis à disposition du public au champ de foire de Bras-Panon, des agents des différents services de la Collectivité ont apporté les réponses et les précisions demandées par les visiteurs.



Des ateliers d’information et d’échanges ont été mis en place suivant les thématiques ci-après :



L’accès simplifié à la commande publique départementale par la dématérialisation : présentation de la plateforme AWS



Répondre à un marché public départemental, c’est simple ! Présentation des documents et méthodes de travail



Présentation des programmes d’achats pour 2022 : travaux, fournitures et services



Comment être payé ? Présentation de la plateforme CHORUS par la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat



Le dispositif R+



Après le Nord et l’Est, nos équipes mettent le cap vers l’Ouest et le Sud. Prochains rendez-vous de 8h30 à 12h30 :



le 23 novembre à la CCI Réunion de Saint-Pierre, 15, route de la Balance ;

le 25 novembre à la Saline les Bains, аu Tamarun, Espace séminaires au 8, rue des Argonautes.



Ces initiatives s’inscrivent pleinement dans la volonté du Président du Département Cyrille Melchior de « développer l'ouverture de la commande publique départementale au bénéfice du tissu économique réunionnais dans la transparence et la proximité".