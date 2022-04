Les rencontres de l'insertion : Plein phare sur le contrat d'engagement jeunes

La salle du Conseil Communautaire de la CINOR a accueilli, en ce jeudi matin «Les rencontres de l'insertion», organisées en partenariat avec la Mission Locale Nord. Un événement tenu avec la participation des chefs d'entreprises engagés dans l’insertion des jeunes réunionnais du territoire Nord, de Jacques LOWINSKY, 1er vice-président de la CINOR et Président de la Mission Locale Nord, et de Camille DAGORNE, Sous-Préfète à la Cohésion sociale, ainsi que d'un représentant de l'INSEE, qui ont tous salué la mobilisation collective en faveur de l'insertion des jeunes.



La manifestation a été ouverte par une allocution de Maurice GIRONCEL, le président de la CINOR. Lequel a rappelé le soutien actif et soutenu de la Collectivité depuis sa création à travers d'une part, le recours aux différents dispositifs en faveur de l'insertion des jeunes (Contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.), du soutien économique, et aussi, à travers les chantiers générateurs d'emplois eu égard à la clause d'insertion sociale.



Jacques LOWINSKY a pour sa part souligné le défi à laquelle notre société – au-delà au territoire Nord - est confrontée : réaliser l'adéquation entre les aspirations des jeunes et les offres des entreprises.



La parole a, ensuite été donnée à la représentante de l’État, Madame la Sous-Préfète, Camille DAGORNE, qui a dressé un état des lieux concernant le chômage des jeunes réunionnais : «On estime à environ 100 000 le nombre de jeunes de 18 à 25 ans à La Réunion, dont plus de la moitié sont élèves ou étudiants ou en emploi. Restent donc quelques 42 500 jeunes auxquels s’adressent les politiques d’emploi qui sont surtout sur le bassin Nord» avant de revenir sur « le plan 1 Jeune 1 Solution en 2021 afin d’offrir le maximum d’opportunités pour une jeunesse durement frappée par le contexte de crise», avant de saluer l'esprit d'initiative de La Réunion et de rappeler l'engagement inconditionnel de l’État aux côtés de la Jeunesse et du monde économique dans cette mobilisation générale pour l'insertion et l'emploi, notamment, des jeunes. Un message qui a été repris à son compte par la Mission Locale Nord à travers les interventions de ses différents interlocuteurs.



Après les discours des officiels, la parole a été donnée aux jeunes engagés dans le dispositif «CEJ». Des interventions qui ont souligné les avantages de cette nouvelle mesure mais toutes centrées sur un même cri du coeur : «La stabilité de l'emploi».