Les rencontres de l’eau : 3 jours pour parler de l’or bleu dans les outre-mer

« Bilan et perspectives des politiques publiques de l’eau dans les outre-mer », c’est la thématique retenue cette année pour les rencontres de l’eau qui ont débuté le mercredi 22 mars (Journée mondiale de l’eau) et qui s’achèveront le vendredi 24 mars. Des rencontres qui inaugurent le nouveau siège de l’Office de l’Eau à Saint-Paul et qui marquent les 20 ans de l’établissement public local. Pour parler de la question de l’eau et de ses enjeux, des délégations venues de la zone mais également des territoires d’outre-mer ainsi que toutes les institutions et partenaires étaient présents pour différentes tables rondes autour de la problématique de l’eau.



Si le lancement officiel des rencontres de l’eau a eu lieu le jeudi 23 mars, c’est depuis le jour décrété "Journée de l’Eau" que l’immersion a commencé pour les participants venus des différents pays. Pour entrer dans le vif du sujet, c’est sur le terrain qu’a débuté la manifestation avec des visites d’équipements structurants. De la station d’épuration des eaux usées de l’Etang-Salé à l’unité de traitement de l’eau potable à Dassy en passant par la Réserve Naturelle nationale de l’Etang-Salé, les délégations ont pu découvrir des aménagements qui illustrent la gestion des ressources en eau dans notre département.



Le coup d’envoi a donc été donné ce jeudi 23 mars avec l’inauguration des nouveaux locaux de l’Office de l’eau. Un dévoilement de plaque et une ouverture en présence des acteurs de l'eau de la Réunion (Etat, collectivités, associations, opérateurs économiques, etc.), mais également de la zone océan Indien, notamment de Grande Comore, ainsi que des partenaires institutionnels hexagonaux comme l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, ou le Ministère de la Transition Ecologique.



« Depuis une vingtaine d’années, l’Office de l’eau Réunion et le Département de La Réunion sont au cœur de l’action, pour développer les projets qui servent à la population, aujourd’hui et demain. C’est donc pour embrasser l’ensemble de ces enjeux que nous développons, aux côtés de l’Etat, des Collectivités et des acteurs du territoire, une politique volontariste de gestion globale de l’eau. En effet, dans un contexte de changement climatique et de menace accrue sur la biodiversité, l’organisation de la gestion de l’eau est un enjeu capital pour nos territoires », a expliqué en préambule le président du Département Cyrille Melchior qui est, de par sa fonction, également président du conseil d'administration de l'Office de l'eau.



Des rencontres de l’eau placées sous l’égide du Département de La Réunion pour des temps d’échange et de partage autour des enjeux cruciaux de la gestion de l’eau. Il s’agit en effet de permettre aux Réunionnais de bénéficier d’une eau de qualité, ceci dans le respect des milieux aquatiques. Pour cela, il faut mieux capter et valoriser les ressources. Une répartition équitable sur tout le territoire, c’est également l’un des objectifs de la Collectivité qui a trouvé sa traduction par la politique de gestion globale de l'eau. « Le transfert des eaux d'Est en Ouest et l’interconnexion des réseaux participent à une meilleure répartition de la ressource en eau et une sécurisation de sa distribution sur notre territoire pour les années futures », précise encore Cyrille Melchior.



Le Vice-Président du Conseil Départemental délégué à l'eau, Gilles Hubert, a, quant lui, rappelé l'historique de l'Office de l'eau Réunion, appuyé par le témoignage de plusieurs de ses prédécesseurs, mais également la nécessité de considérer une dimension régionale, à l'échelle de l'océan Indien, en matière de gestion de l'eau, car comme l’a-t-il affirmé "le cycle de l'eau ne s'arrête pas aux frontières de La Réunion". C’est pour répondre à toutes ces problématiques et établir la meilleure projection possible que différentes tables rondes sont programmées pendant ces journées. Quelle politique de l’eau dans le contexte de changement climatique ; les offices de l’eau, acteurs de la coopération régionale ; l’ancrage de la gestion durable de l’eau dans le bassin Réunion ; l’implication des citoyens dans la gestion de l’eau ; l’importance des données pour la mise en œuvre des politiques publiques de l’eau autant de question qui s’enrichissent des expériences et des connaissances de chacun dans un seul objectif, préserver cette eau qui devient de plus en plus rare et qui sera sans aucun doute l’or bleu de demain !



L’Office de l’eau en bref :

L’Office de l’eau est un établissement public local à caractère administratif qui est rattaché au Département. Avec un programme prévisionnel d'intervention de plus de 73 M€ sur la période 2022-2027, l’Office de l’eau développe ses actions suivant plusieurs domaines comme les aides financières destinées aux acteurs du territoire et qui stimulent la programmation des actions et des travaux à La Réunion. L'observation, les études et les programmes de recherche qu'il réalise permettent de caractériser les enjeux pour le développement durable des usages de l'eau et la préservation de la biodiversité aquatique. Les connaissances ainsi produites sont partagées avec tous les publics pour conscientiser, éclairer les décisions et in-fine améliorer la gestion de l'eau sur notre territoire. Ce qui se traduit par exemple par la sensibilisation et la communication en direction des jeunes publics sur l'importance de préserver la ressource en eau. L'Office de l'eau participe également à la réalisation de projets de coopération internationale. Son action prend la forme de partenariats institutionnels avec les pays de l'Océan Indien visant à promouvoir la gestion concertée et partenariale de l'eau à l'échelle des bassins versants, le transfert des compétences et savoir-faire.