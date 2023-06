Les rencontres conviviales reviennent !

Le programme est chargé et il débutera par un accueil petit déjeuner avec du riz chauffé, jus de tamarin, banane… de quoi se régaler ! Par la suite, activités, repas partage et animations musicales seront proposés à nos gramounes.



Les animations gratuites ont été spécialement prévues pour nos aînés avec des ateliers de fabrication de kayamb, de tressage, de confection de rosaces, ainsi que l’aménagement d’un jardin potager. Il y aura également une dégustation de tisanes lontan, une séance de tai-chi et de pilates, une marche, ainsi qu’un atelier bien-être comprenant des séances d’esthétique, de massage et de réflexologie.



Pour plus d’informations, veuillez contacter les numéros suivants : 0262 45 76 55 ou 0692 66 72 95.



Au plaisir de vous voir nombreux !