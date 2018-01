Les régions Nord, Est et Sud-Est toujours placées en vigilance fortes pluies ; la houle frappe toujours le Nord

En marge de la forte tempête tropicale Ava, de nouvelles bandes périphériques abordent encore La Réunion au cours de la nuit et occasionnent de fortes averses pouvant prendre un caractère orageux.



L'ensemble de l'île est concernée, mais particulièrement les zones Nord, Est et Sud-Est placées en Vigilance.

Cette situation devrait perdurer plusieurs jours malgré quelques accalmies temporaires et entraîner des cumuls de pluies conséquents sur ces régions.



Pour information : il a été recueilli en 12h (entre 4h ce matin à 16h cet après-midi) : 115mm au Volcan, 133mm à Salazie, 115mm dans Mafate à La Nouvelle, 86mm à Cilaos, 88mm à Saint Benoit, 67mm au Colosse et 60 mm à Gillot, sur la cote Ouest il fallait compter généralement entre 20 et 40mm et 54mm à la Pointe du Gouffre.



Concernant la houle, cette dernière est générée par la forte tempête tropicale Ava et affecte les côtes Nord ; de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne. Cette houle atteint 2m20 à 2m60, les vagues les plus hautes pouvant atteindre 5m. Les déferlements vont impacter les voies coté mer de la route du littorale.



Cet épisode de houle devrait se maintenir jusqu'à la fin de semaine.