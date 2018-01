Communiqué Les recommandations de Canal+ Réunion à l'approche de Berguitta

Berguitta est en approche.



Canal+ Réunion fait le point sur les consignes à respecter pour protéger son matériel.



La parabole et le matériel de réception sont sous la responsabilité des abonnés, il est donc nécessaire de les protéger avant un cyclone.



LA PARABOLE



Quelques règles élémentaires :



- Vérifier la solidité du support de fixation

- Vérifier que le câble antenne est correctement fixé sur toute sa longueur (pour éviter les frottements sur les tôles ou autres éléments tranchants).

- En fonction de l'évolution du phénomène météorologique, Canal+ Réunion conseille de protéger la parabole en démontant uniquement le réflecteur (retirer les vis de fixation).

- Après le passage du cyclone, il suffira de remettre le réflecteur à sa place à l'aide des vis, ainsi la parabole conservera sa position et son pointage d'origine.



AVERTISSEMENT



Attention, il convient de prendre des précautions et d'être très prudent lorsque vous effectuez ces manipulations qui comportent des risques.



Canal+ Réunion recommande en cas de difficulté d'accès à la parabole de faire appel à un antenaise référence Canal+ Réunion.



Un guide "+ tranquille pendant les cyclones" est disponible dans toutes les boutiques Canal+ Store et décrit les principales consignes et sur le site canalplus-reunion.com.



LE DÉCODEUR



En fonction de l'évolution du phénomène météorologique, Canal+ Réunion conseille de débrancher le décodeur lors des coupures électriques afin d'éviter tous risque de surtension lors du retour de l'électricité.



PVR / À LA DEMANDE / MY CANAL



Bonne nouvelle, pendant le cyclone, si votre parabole est démontée, vous pouvez continuer à profiter de vos programmes grâce à vos services.



Canal+ Réunion rappelle à ses abonnés bénéficiant des services PVR et À LA DEMANDE que les films enregistrés ainsi que les programmes stockés sur Canal+ à la demande et Ciné+ à la demande restent disponibles à tout moment, cela même si la parabole est débranchée.



Et grâce à myCanal, vous pouvez continuer à regarder vos programmes sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.





