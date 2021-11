Les recherches reprennent pour localiser les parachutistes disparus

Voilà 24 heures qu’ils sont portés disparus. Deux parachutistes n’ont pas posé le pied sur la zone d’atterrissage prévue samedi matin à Saint-Joseph. L’inquiétude est grande pour leur entourage et le mystère demeure sur les raisons de ces atterrissages ciblés ratés alors qu’ils avaient sauté, depuis un hélicoptère, à 6000 m d’altitude approximativement au-dessus de la Plaine des Remparts.



Les recherches reprennent ce dimanche matin dans un secteur que les amateurs de sauts, épaulés par les gendarmes du Peloton de haute montagne, privilégient.



Ils entament leur quadrillage de la zone en démarrant à partir du Pas des Sables, avant la plaine du même nom.



Jusqu’à présent, aucun indice n’a été repéré, ni depuis les recherches terrestres ni depuis les airs. Les voiles vert et jaune et les combinaisons des deux parachutistes, qui sont pourtant très visibles car composées de couleurs flashy, n’ont pas été aperçues. Malheureusement, les deux sportifs de l’extrême n’avaient pas embarqué de téléphone mobile avec eux.



Ce dimanche, les conditions météo s’annoncent favorables pour une battue et des survols de l’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie. Le point de départ de la battue a été donné au Pas des Sables à partir de 8H30. Des bénévoles apportent leur concours en y participant.