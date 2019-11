Les recherches reprennent pour localiser la touriste disparue au volcan

Les recherches se poursuivent ce mercredi pour tenter de retrouver une touriste portée disparue au volcan.



Cette habitante de la commune du Blanc dans le département de l'Indre n'a plus été vue depuis ce mardi 26 novembre alors qu'elle effectuait une randonnée en famille. Agé de 54 ans, elle est née dans le Maine-et-Loire.



Selon Annick Gombert, maire du Blanc, elle est arrivée lundi à La Réunion avec son mari afin de rendre visite à son frère vivant à l'île de La Réunion.



Après plus de 24 heures après le signalement de sa disparition, un appel à témoins est lancé. Tous les randonneurs présents sur site doivent ouvrir l'oeil et peuvent aider à localiser la randonneuse recherchée.



Depuis mardi vers 15H, elle est portée disparue. Elle effectuait une sortie rando avec trois membres de sa famille lorsque le groupe s'est peu à peu scindé. Son mari avait été le premier à écourter sa marche car se sentant fatigué. Sa femme (la personne recherchée), sa belle-soeur et son beau-frère avaient quant à eux poursuivi leurs efforts dans les sentiers.



Passé 14H30 environ, les deux premiers de cordée prennent alors de l'avance sur la randonneuse positionnée en troisième et dernière position, au point de la perdre de vue au bout d'un certain temps. Elle ne réapparaîtra pas au parking où ses proches avaient déjà pu regagner leur véhicule.



Les militaires sont engagés sur cette disparition depuis mardi après-midi. 17 personnels sont ainsi engagés sur le secteur des Grandes pentes.