Les réalisations artistiques du Békali 2018 présentées

La musique avec Ann O’Aro – « Kapor »

La danse Hip Hop avec la Cie Kenji – « Des racines et… »

La danse, la musique et l’image avec le Collectif Lookatmekid – « Saut’ la mer à l’envers »

La musique avec Ann O’Aro « Kapor » : Ann O’Aro défend un Maloya revendiquant fièrement son droit à la différence avec Bino Waro et Teddy Doris.

La danse Hip Hop avec la Cie Kenji « Des racines et… ». Deux danseurs Hip Hop, Ulrich Lauret et Médérick Lauret, font face à deux experts du Maloya, Stéphane Gaze, Zélito « Toto » Deliron. De leur rencontre naitra une harmonie inédite, organique, mêlant l’émotion de la musique traditionnelle à la vitalité du mouvement Hip-Hop.

La danse, la musique et l’image avec le Collectif Lookatmekid et leur spectacle « Saut’ la mer à l’envers ». C’est le récit intime des migrations subies ou choisies, du petit peuple migrateur, ceux toujours contraints de prendre la mer et ceux qui choisissent de partir.

Ce lundi 8 octobre 2018, le Territoire de la Côte Ouest (TCO) et les trois salles partenaires du dispositif Békali (Léspas culturel Leconte-de-Lisle à Saint-Paul, Le Kabardock au Port et Le Séchoir à Saint-Leu) dévoilaient les réalisations des équipes retenues pour le Békali 2018.Nous publions l’intégralité du communiqué de presse du TCO à propos du dispositif L’appel à candidatures du Békali 2019 était également lancé à cette occasion. Pour les artistes et compagnies intéressés, les candidatures sont à envoyer avant le 9 novembre 2018 minuit.Békali, c’est l’histoire de la rencontre entre le TCO et le monde de la culture, une aventure qui a débuté en 2011 entre l’institution et les trois salles emblématiques de l’Ouest, Léspas, le Kabardock , et Le Séchoir À l’origine de ce dispositif innovant et unique sur l’île, la volonté de penser la culture à l’échelle intercommunale, de travailler ensemble, de se compléter et surtout, de faire émerger et permettre l’émergence d’artistes.Depuis sa création, Békali a permis à plus d’une vingtaine de créations originales de voir le jour, parmi lesquelles les productions de Grèn Semé, Zanmari Baré, la Konpani Soul City, Kaloune et bien d’autres groupes artistiques encore, désormais inscrits dans la sphère culturelle locale.Bon nombre d’entre eux ont même réussi à percer au niveau national et international ! Grâce au financement de Békali par le TCO et à l’accompagnement des salles, ce projet de territoire permet à des artistes de se professionnaliser.Leurs projets innovants et de qualité peuvent ainsi bénéficier d’un lieu de création et de diffusion dédié, de moyens humains et matériels professionnels et de moyens financiers pour créer. Au travers de spectacles co-produits, ils s’engagent à mener leur projet auprès de publics dits « éloignés ».Plus d’infos sur l’appel à candidatures sur le site dédié. Retrouvez également tous les renseignements pratiques sur la manifestation en cliquant ici