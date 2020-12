A la Une .. Les réactions suite au décès de Roland Chane-Kon

Les politiques envoient leurs traditionnelles condoléances, après l'annonce du décès de Roland Chane-Kon, en sa 78ème année. Par N.P - Publié le Dimanche 27 Décembre 2020 à 14:46 | Lu 144 fois

Didier Robert, président de la région

"J’adresse mes sincères condoléances à la famille et amis de Roland Chane-Kon. Ainsi qu'à l'ensemble de la Communauté chinoise de La Réunion qui vient de perdre l’un de ses piliers et gardiens de son histoire. En temps que Président du Temple Chane de Saint-Denis, il a oeuvré avec sagesse et bienveillance, pour faire de ce lieu de culte, un endroit à la fois de mémoire, mais aussi d’ouverture aux autres communautés de l'île, notamment lors des festivités de Guan-Di ou encore du Nouvel an chinois. Comme l’a fait son père avant lui, Roland Chan-Kon a contribué à faire connaître et rayonner la culture et les traditions chinoises à la Réunion. Il laisse derrière lui une forte empreinte et un sens du devoir bien accompli".

Cyril Melchior, président du département:



"C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Roland Chane- Kon, président du temple Chane à Saint-Denis.



La communauté chinoise perd un de ses membres importants, d’une grande qualité humaine, qui a contribué au dialogue inter-religieux et par voie de conséquence au bien-vivre ensemble de La Réunion, et qui a été l’un des pionniers de l’organisation de la Fête du Guan-Di célébrée chaque année, rue Sainte-Anne.



A sa famille, aux membres du temple qu’il dirigeait et à l’ensemble de la communauté chinoise, j’adresse, en mon nom personnel, et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères."



