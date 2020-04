Les rayons anti-moustiques désespérément vides dans une grande surface de St-Louis

En parallèle de l’épidémie de Covid-19, la dengue continue de sévir dans notre île et les rayons anti-moustiques d’une grande surface de Saint-Louis restent désespérément vides depuis plusieurs semaines, alerte un internaute.



La dernière situation épidémiologique fait état de 257 cas confirmés de dengue, pour la majorité situés dans le Sud et l’Ouest. Au cours des deux précédentes semaines, 594 cas autochtones ont été rapportés à La Réunion et les principaux regroupements de cas se situent à Saint-Louis mais aussi à Saint-Pierre, aux Avirons ou encore à Saint-Paul.



Pour endiguer cette épidémie, à la lutte anti-vectorielle menée par l’ARS s’ajoutent les gestes simples comme se protéger des piqûres de moustique (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs), éliminer les récipients en eau autour de son habitation (vider soucoupes et petits objets pouvant contenir de l'eau, vérifier l'écoulement des gouttières...), respecter les jours d'enlèvement des déchets et encombrants ou encore couvrir les réservoirs avec un tissu ou une moustiquaire, et abriter les pneus