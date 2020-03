A la Une ... Les rassemblements de plus de 100 personnes interdits, annonce Édouard Philippe

Edouard Philippe intervient ce vendredi au JT de 13H de TF1. Le premier ministre a annoncé que les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits.



"Je l'ai évoqué ce matin avec de l'Intérieur le ministre de la Santé et nous allons faire passer cette limite au rassemblement 100 personnes (contre 1 000 auparavant ndlr). L'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte que nous puissions ralentir la progression, la circulation du virus, tout le territoire". Les transports en commun ne seront pas pour autant fermés.



"Cent personnes, ça veut dire évidemment des conséquences importantes pour les théâtres, pour les cinémas."



"Il faut garder à l'esprit que notre objectif, c'est de protéger la santé des Français. Mais c'est aussi de préserver la continuité de la vie de la nation."







