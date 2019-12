Les rapprochement terribles du Quotidien

Que nos confrères du Quotidien ne nous en veuillent pas. Nulle attaque à leur égard, juste un clin d'oeil humoristique qui a du échapper à leur secrétaire de rédaction.



Alors qu'un article en dernière page du journal de ce mardi 17 décembre évoque la surpêche de thon dans les eaux seychelloises, une publicité à la Une du journal fait la "promo choc" pour le thon qu'on nous invite à consommer sans modération en cette période de fêtes de fin d'année.



Et c'est d'autant plus embarrassant qu'il suffit d'ouvrir le journal en grans pour que l'article et la pub soient côte-à-côte...