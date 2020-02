Les rangs de la génération se clairsèment grave, les enfants : Patrick "le grand Goldini" Legras nous a quittés

In memoriam - Patrick était le plus jeune frère de Bernadette Ladauge et André Legras, une famille qui, ces derniers temps, paie un très lourd tribut à toutes ces saloperies de maladies emportant tous ceux qui nous sont chers… à vitesse un peu trop accélérée, si vous voulez mon avis.



Très jeune, Patrick est séduit par tout ce qui touche à l’illusion et décide d’investir cette catégorie professionnelle contre l’avis de ses parents. Durant de longues années, en métropole, il tourne autour des grands noms du métier, les observe, les épie, étudie leurs "coups de mains" jusqu’à se faire un nom, petit à petit.



Revenu dans l’île, il se lance corps et âme dans la prestidigitation, terme qu’il préfère nettement à celui de "magie", en raison du côté un peu sulfureux de ce dernier.