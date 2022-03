Courrier des lecteurs Les raisons qui ont poussé Poutine à la guerre

Par Bruno Bourgeon, Jean-Marc Tagliaferri - Publié le Jeudi 17 Mars 2022 à 08:02



Après la Révolution bolchevique, en 1922, l’Ukraine devient République Socialiste Soviétique. Les Ukrainiens sont déjà réticents : en 1930, Staline organise la famine, ou Holodomor, qui fera 6 millions de victimes. La deuxième guerre mondiale décime 8 millions d’Ukrainiens supplémentaires, le pays s’étend à l’Ouest à l’issue du conflit mondial. Puis la Crimée est donnée à l’Ukraine par Khrouchtchev à l’occasion du 300ème anniversaire de la réunification de la Russie et de l’Ukraine.



A l’éclatement de l’empire soviétique, l’Ukraine devient indépendante en 1991, mais reste dans l’orbite russe. Depuis 2000, l’Ukraine balance entre l’Est et l’Ouest ; les élections frauduleuses de Ianoukovytch (pro-russe) en 2004 conduisent à la Révolution Orange pro-européenne. L’extension des frontières de l’UE vers l’Est et l’acceptation des candidatures des ex-pays du Pacte de Varsovie à l’OTAN font que la Russie ressent tout ceci comme une menace. L’Ukraine est dépendante à 65% du gaz russe, et Ioulia Tymochenko passe un accord avec Poutine.

En 2009, L’UE passe des accords commerciaux avec les « partenaires orientaux » : Belarus, Moldavie, Ukraine, Azerbaïdjan, Géorgie ; la Russie mène une contre-mesure : union douanière avec l’Ukraine, la Belarus, la Moldavie et les états d’Asie Centrale. En 2013, Ianoukovytch, à nouveau élu, se rapproche de la Russie ; nouvel épisode de révolution, celle du Maïdan (place de l’Indépendance à Kiev). Le 20 février 2014, affrontements civils. Ianoukovytch s’enfuit pour Moscou, la Russie annexe la Crimée, et légitime l’annexion par un vote de l’Assemblée à Simféropol et par un référendum, approuvé mais contesté. Sébastopol fait partie du lot. La guerre civile se poursuit dans le Donbass (oblasts de Donetsk et de Louhansk), malgré les accords de Minsk en 2014 et en février 2015, jamais respectés. La guerre est larvée, incessante, jusqu’à l’indépendance proclamée par les russophones du Donbass le 21 février 2022, à l’origine de l’envahissement de l’Ukraine par la Russie.



DE CETTE HISTOIRE BRIEVEMENT RESUMEE, ON RETIENDRA Que l’Ukraine est le grenier à blé de la Russie, mais pas que… 1ère réserve européenne de minerais d'uranium ; 2e réserve européenne de minerais de titane - 10e réserve mondiale ; 2e réserve mondiale de minerais de manganèse (2,3 milliards de tonnes, soit 12% des réserves mondiales) ; 2e réserve mondiale de minerais de fer (30 milliards de tonnes) ; 2e réserve européenne de minerais de mercure ; 3e réserve européenne de gaz de schiste (22 milliards de mètres cubes) - 13e réserve mondiale ; 4e place mondiale en valeur totale des ressources naturelles ; 7e réserve mondiale de charbon (33,9 milliards de tonnes) ; 1er exportateur mondial de tournesol et d'huile de tournesol ; 2e producteur mondial d'orge - 4ème exportateur mondial ; 3e producteur mondial de maïs - 4e exportateur mondial ; 1er producteur européen d'ammoniac ; 2е plus grand réseau de gazoducs d'Europe et 4e mondial (142,5 milliards de mètres cubes de capacité de débit de gaz dans l'UE) ; 3e plus grand parc nucléaire européen - 8e mondial ; 3e plus long réseau ferroviaire d'Europe - 11e mondial (21 700 km) ; 3e producteur mondial de localisateurs et d'équipements de localisation (après les États-Unis et la France) ; 3e exportateur mondial de fer ; 4e exportateur mondial de turbines pour centrales nucléaires ; 4e fabricant mondial de lance-roquettes ; 4e exportateur mondial d'argile ; 4e exportateur mondial de titane ; 8ème exportateur mondial de minerais et concentrés métallurgiques ; 9e exportateur mondial dans l'industrie de l'armement ; 10e producteur mondial d'acier (32,4 millions de tonnes). Croyez-vous que Poutine se passerait de tout cela ?

Que l’OTAN représente une menace pour la Russie, bien qu’elle fût sollicitée au début des années 2000 pour y entrer : le règlement veut que pour entrer dans l’OTAN, il faut en émettre le vœu, et être approuvé par l’unanimité des membres : ce ne fut pas le cas pour la Russie.

Que l’Ukraine est traversée par les gazoducs conduisant le gaz sibérien en Europe Centrale, avant la construction des Nordstream dans la mer Baltique, gazoducs possédés par Gazprom, premier exploitant de gaz au monde, où siège Gerhard Schroeder, ancien chancelier allemand.

Que l’expansionnisme russe est sous-tendu par la volonté de réunir les peuples russophones, de la Crimée au Donbass, sur la côte nord de la mer d’Azov (en témoigne le pont routier de 19 km sur le détroit de Kertch, construit entre 2016 et 2018, inauguré par Poutine). Il y a donc peu de chances que Poutine renonce à l’Ukraine. Mais il cimente ainsi un projet pro-européen. Pas celui qu’il désirait. On peut prédire une guerre qui s’enkyste, avec des résistants ukrainiens faisant front aux chars russes, et une non-intervention occidentale du fait des dissensions économiques des pays de l’UE entre le gaz russe, le marché que représente la Russie en Europe (tissus italiens par exemple, blé ukrainien). La Russie n’est pas isolée, puisque 4 états la soutiennent nommément (Bélarus, Syrie, entre autres), et que 30 se sont abstenus lors du vote à l’ONU : les BRICS (sans le Brésil), le Sénégal, le Mali, curieusement, la Chine et l’inde, sur leur plus grande réserve, mais représentant une immense partie de la population humaine. 140 pays ont condamné la Russie.



QUATRE AUTRES CONSEQUENCES SONT EGALEMENT PREVISIBLES Le rapprochement de Poutine d’avec la Chine, militaire et financier, sans alliance militaire, la Chine étant particulièrement exigeante sur le respect des frontières ;

L’aspiration russe à se rapprocher de la Chine sur le plan économique et financier, Pékin n’attend que cela ;

Le resserrement de la relation transatlantique avec renforcement des blocs ;

La flambée des cours des matières premières, ce qui aura un retentissement mondial : blé, pétrole, gaz, charbon.

AUTRES RAISONS MOINS MERCANTILES A ENVISAGER



L’offensive russe a été manifestement précipitée ce qui pousse à croire qu’il était impératif de passer à l’option militaire alors que toutes les options diplomatiques n’étaient pas encore épuisées. Trois raisons sont avancées par le camp russe :

L’Ukraine aurait été en train de développer un programme nucléaire, ce qui est techniquement possible (elle a les scientifiques et les installations nécessaires) et par ailleurs de nombreux responsables Ukrainiens de haut rang ont souvent regretté que l’Ukraine n’ait pas conservé des armes nucléaires qu’elle aurait pu hériter de l’URSS, ce que ni la Russie, ni les USA, ni aucun pays européen n’aurait accepté. De plus, vu le marché noir qui s’était instauré, il n’est pas impossible que toutes les armes se trouvant sur le sol Ukrainien à l’indépendance en 1991 n’aient pas été rendues

L’Ukraine dispose sur son sol d’une douzaine de laboratoires de recherches biologiques avancés, censés travailler sur des vaccins et des mesures de protection. Mais il s’avère que Victoria Nuland, secrétaire d’État assistante pour l’Europe et l’Eurasie de 2013 à 2017 (et à ce titre égérie voire metteuse en scène de la révolution de Maïdan où elle était en personne) et sous-secrétaire d’État pour les Affaires politiques depuis 2021, a annoncé "qu’il fallait absolument éviter que ces laboratoires ne tombent dans les mains des Russes" ce qui veut dire très clairement que ces laboratoires ont un intérêt militaire

La Russie qui a commencé son attaque au nord avec seulement 50000 hommes a été surprise de la rapidité de sa progression au sol dans la zone de Tchernobyl où certes personne ne l’attendait mais qui n’était pas très défendue, du fait que le gros des effectifs et surtout les meilleures troupes (dont le célèbre bataillon Azov, parfait exemple de ceux que Poutine nomme les ukro-nazis) étaient le long du front du Donbass, qu’une grande offensive était prévue, avec des moyens sans commune mesure avec la guérilla qui règne depuis 2014 , et qu’une "épuration ethnique" allait en découler pour supprimer cette poche majoritairement russophone. A noter que Ioulia Tymochenko, aux tresses blondes encadrant la tête, oligarque, trois ans première ministre et trois fois candidate à la présidentielle, avait déclaré en 2014 : « Dommage qu’on n’ait plus les armes nucléaires, on aurait pu dératiser le Donbass » ... Charmantes paroles quand il est question de ses concitoyens dont de plus une grosse minorité n’est pas russophone !

Il n’est nul besoin d’occuper l’Ukraine pour en contrôler les ressources, les oligarques russes et ukrainiens travaillant main dans la main, ainsi qu’avec les multinationales. D’ailleurs, la plupart de ces ressources sont présentes en Russie.

Occuper l’Ukraine, cela veut dire pendant longtemps immobiliser un nombre énorme de militaires et de ressources financières pour contrôler 40 millions d’habitants, une fois que les classes aisées auraient émigré.

Si elle paraît riche au vu de la liste de ses productions, l’Ukraine a un PIB par habitant quasiment 3 fois inférieur à celui de la Russie, ses forces vives émigrent à l’Ouest depuis l’indépendance car le revenu moyen ukrainien est de 25% de celui de la France alors que le coût de la vie moyen est de 37 % de celui de la France. Elle est déficitaire en énergie et produit seulement 60% de son Gaz, 18% de son pétrole et 80% de sa consommation en charbon car de grosses mines sont au Donbass en zone sécessionniste.

La Russie a donc peu d’intérêt à l’annexer définitivement ce qui l’amènerait à la subventionner. Il est probable qu’elle cherche à isoler une Ukraine limitée à sa partie ouest pro-occidentale, de la mer, et à l’entourer sur sa frontière d’états tampons jusqu’au Dniepr, rendus majoritairement russophones mais pouvant bénéficier d’investissements chinois dans le cadre des nouvelles routes de la Soie.



