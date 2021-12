Les raisons de la baisse du chômage à La Réunion

"La reprise économique est vraiment présente à La Réunion, elle a permis incontestablement de faire baisser le taux de chômage ”, assure Angélique Goodall, directrice de Pôle emploi Réunion.



Depuis le début de l’année, les demandes d’embauches ont augmenté de 20% et 56000 demandeurs ont trouvé un emploi.



Formation et reconversion



Pour l’insertion des chômeurs, le gouvernement mise sur la formation et la jeunesse. "On a un budget très conséquent cette année. On a plus de 67 millions d’euros qui servent à la formation des demandeurs d’emploi”, déclare la directrice.



Les formations financées par Pôle Emploi sont axées sur les secteurs porteurs pour une insertion professionnelle rapide. “Une personne sur deux ayant suivi une formation financée par Pôle emploi a trouvé un travail dans les six mois”, affirme t-elle. Des formations en immersion en entreprise sont également proposées. “C’est un levier qui porte ses fruits, que nous allons proposer de plus en plus”.



Pour les demandeurs d’emploi longue durée, l’une des solutions serait la reconversion professionnelle, davantage proposée aux demandeurs qui ne se situent pas sur des secteurs porteurs.



"L'emploi à La Réunion au mieux sa forme"



Des dispositifs d’accompagnement supplémentaires ont été mis en place par le biais du plan de relance : “J’ai pu tripler le nombre des conseillers qui accompagnent les jeunes”, indique Angélique Goodall. Ce plan de relance se situe aussi dans “l’investissement de l’Etat dans des niches et des projets, ce qui a permis à des structures de pouvoir investir”, constate-t-elle.



Loin du scénario catastrophe supposé en début de crise, le secteur de l’emploi se porterait plutôt mieux à La Réunion “Nous avions imaginé une crise avec un nombre important de licenciements économiques, c’est tout l’inverse qui s’est passé”.



Cette reprise bénéficie majoritairement aux personnes déjà opérationnelles dans les secteurs en tension, à ceux qui ont suivi des formations courte durée et aux plus jeunes.



Les fraudeurs sous les radars



Difficile de dire que la crise sanitaire a permis de réduire le travail au noir, mais les actions d’information sur les droits et devoirs des demandeurs ont été renforcées et les fraudes sont “déclarées plus tôt”, assure la directrice.



“Il peut nous arriver de constater et de sanctionner une personne qui a omis d'indiquer être en activité et qui a continué de percevoir les indemnités, c’est de la fraude. (...) Souvent, nous nous sommes rendu compte que les fraudeurs ne savaient pas qu’ils devaient déclarer certaines activités”, constate-elle.



Des offres non-pourvues



Malgré une baisse de 1,4 % constatée sur le dernier trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, le taux de chômage réunionnais reste un des plus élevés de France.



“Je ne suis pas en capacité d’analyser si oui ou non il y a du travail pour tout le monde, ce que je sais c’est qu’aujourd’hui, il y a des offres d’emploi qui restent non pourvues”, rétorque Angélique Goodall.



Pour pallier cela, Pôle emploi lance régulièrement des opérations de séduction, à base d’immersion ou de rencontres avec les professionnels des secteurs concernés.