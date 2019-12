Les rafales peuvent atteindre jusqu'à 130 km/h sur les hauteurs

Le vent de secteur Sud continue de souffler fort ce lundi après-midi avec des rafales pouvant temporairement atteindre 100km/h sur le littoral des zones Ouest et Est. Sur ces mêmes zones, il peut même atteindre jusqu'à 130 km/h sur les hauteurs.



D'ores et déjà, des valeurs de 121 km/h au Pas de Bellecombe-Jacob, 115 km/h à Gros-Piton Sainte-Rose et 92 km/h au Piton-Maïdo ont été relevées.



Ce bulletin sera réactualisé ce lundi 30 décembre 2019 vers 20 heures locales.