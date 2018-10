Les radars de nouvelle génération arrivent, de véritables mitraillettes à PV

Vous râliez contre les radars installés le long de nos routes? Vous allez détester le radar tourelle !



Vous ne verrez bientôt plus ces cabines grises auxquelles vous aviez fini par vous habituer le long de nos routes. Mais vous finirez à n'en pas douter par les regretter.



Elles seront prochainement remplacées par des "radars tourelle" de nouvelle génération, multifonctions et équipés de caméras de haute résolution (36 millions de pixels). De véritables mitraillettes à PV !



Leur particularité? Perchées au sommet d'un mât à quatre mètres de hauteur, ces machines à verbaliser sont capables de surveiller la vitesse de 32 véhicules en même temps. Mais surtout, elles ne se contenteront pas de sanctionner les excès de vitesse. Elles seront capables de détecter, et de verbaliser, les feux rouges brûlés, les dépassements interdits, le non-respect des distances de sécurité, le téléphone au volant et l'absence de ceinture de sécurité.



De fabrication française, la Tourelle est actuellement en phase de test dans plusieurs villes et départements de France.



Pour être étendue à l'ensemble du territoire, elle nécessite encore une homologation par le laboratoire de métrologie et d'essais, qui devrait être obtenue en novembre 2018 selon la direction interministérielle à la sécurité routière.



Selon le site Internet radars-auto.com, un premier déploiement d'environ 445 cabines est prévu en France au cours des prochains mois. L'objectif est de passer progressivement à 3.600 puis 6.000 tourelles d'ici à la fin 2020.



Mais toutes ne seront pas en service en même temps. Le gouvernement a en effet prévu des leurres, c'est-à-dire des cabines. Environ une sur trois ou sur cinq, histoire de faire des économies. Mais nul ne saura lesquelles sont effectivement en service car il est prévu de déplacer le système de contrôle régulièrement, d'une tourelle à l'autre.



Et pour rendre impossible la détection du flash par les automobiliste qui trahirait les tourelles actives, chaque radar disposera d'un film miroir sur ses vitres qui empêchera la vision de l'éclair du flash.