Les propositions sexuelles d’un ancien policier à sa nièce de 12 ans

Il avait 57 ans. Elle en avait 12. Un jour, il reçoit un message "de nature pornographique" d’une inconnue sur un réseau social. Ça l’intéresse ; ce qui n’est pour le moment pas choquant. Mais malgré le faux profil, il réalise qu’il s’agit de sa nièce. Pour autant, les échanges sont maintenus. Des conversations à caractère sexuel explicites.



Pire encore, le prévenu est un ancien policier du commandement de Saint-Denis. Il s’exprime donc bien et tente de s’expliquer : " Je n’ai pu gérer la situation, il y a eu un manque de discernement de ma part, un manque de sérieux". Mais selon lui, "c’est resté virtuel avec aucune intention derrière". Il s’agit selon le procureur d’une "inversion de responsabilité morale".



Si le comportement de la jeune fille paraît étrange, un détail dérange le président d’audience, Bernard Molié : "Je suis allé voir la vidéo de son audition et elle est terrorisée et introvertie, ce qui me dérange". Selon son avocate, Me

Stéphanie Panurge, "elle était sous son emprise et avait peur". "Surtout, tu effaces les messages, lui répétait son oncle, sinon tu auras des soucis".



Mais ces échanges "virtuels" étaient-ils de véritables "propositions" ou plutôt "de l’ordre du rêve" ? demande son avocat, Me Jean-Jacques Morel, en faisant allusion à l’histoire de "Lolita". "Doit-on interdire les fantasmes ?" Mais l’incrimination de "propositions sexuelles" est caractérisée par la satisfaction des besoins érotiques, rappelle le procureur, pour qui les faits sont constitués ; il requiert donc 8 mois de prison avec sursis.