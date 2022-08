Communiqué Les propositions du Rassemblement National Réunion après la visite de Darmanin à Mayotte

Après la visite du ministre de l’Outre-mer et de l’Intérieur Gérald Darmanin dans le 101e département français, le Rassemblement National Réunion émet des propositions pour lutter "l’immigration et à la criminalité des Comoriens". Par NP - Publié le Vendredi 26 Août 2022 à 12:59

Le communiqué :



50% de la population mahoraise est issue d'une immigration massive. On peut considérer que démographiquement Mayotte n’est plus française. En outre, nous savons tous qu’une grande misère règne dans les îles des Comores et beaucoup cherche un eldorado au moyen de l'émigration vers Mayotte puis vers la Réunion.



La situation y est devenue dramatique avec ses inévitables répercussions sur la Réunion. Pourquoi La Réunion ? Tout simplement parce que les niveaux des aides et transferts sociaux multiples et variés qui y existent sont bien plus élevés que ceux octroyés à Mayotte.



En outre, il faut admettre que La Réunion est dotée d'un cadre de vie bien meilleur que celui de Mayotte. Il n'y a donc pas "photo", c'est notre île qui représente un eldorado pour ces migrants "pseudo Mahorais". Cette situation ne peut qu'amplifier le niveau de délinquance existant déjà localement. Il y a encore 2 jours une attaque au couteau a été perpétrée par un groupe de jeunes dans le chef-lieu. Une partie du centre-ville, notamment le bas de la rue Marechal Leclerc est le squat d’un groupe d’individus qui fait régner la terreur. Il serait trop long de lister les autres nombreux délits dus à la délinquance perpétrée dans d'autres quartiers de l'île.



G.Darmanin propose de mauvaises solutions à la suite de son passage à Mayotte. En ce qui concerne les camps de rééducation militaire : l’outre-mer n’est pas un laboratoire et les ultramarins ne sont pas des cobayes. Qu’il aille expérimenter cela dans le 93…



Il faut traiter le mal à la racine : c’est-à-dire aux Comores. Durcir les relations diplomatiques avec Le Président Azzali Assoumani qui insulte régulièrement la France notamment sur les ondes de RFI en 2019. Celui-ci ne reconnaît pas l’autorité de la France dans son pays ( Le Département de Mayotte) . Plutôt que de rappeler notre ambassadeur de Moroni à Paris pour consultation et convoquer celui des Comores à l’Elysée, Macron a donné un chèque de 150 millions (dont auraient bien besoin mahorais et réunionnais) et l’a invité cette année au défilé officiel du 14 juillet. Les mahorais sont soumis à l’immigration et à la criminalité des Comoriens qui font régner la terreur sur place. Lycéens assassinés, mairies incendiées, cases cambriolées, hôpitaux surpeuplés, ils sont obligés de venir se réfugier à la Réunion où ils sont mal à l’aise ( mahorais et réunionnais sont victimes en cascade ).



Pour régler le problème, il faut en finir avec l’immigration comorienne, mais il n’y a aucune volonté d’E.Macron et de G.Darmanin. La fin du droit du sol doit définitivement, s’appliquer sur tout le territoire national.

Plus aucune aide sociale ne doit être accordée aux migrants. Une grande loi-programme sur 15 ans pour l’outre-mer comprenant un plan de sauvetage pour Mayotte, permettra à nos compatriotes mahorais quasiment "réfugiés" à la Réunion de retourner dans leur île.



Nous demandons à G.Darmanin de faire en sorte que les aides sociales soient les mêmes à Mayotte qu’en hexagone et parallèlement l’application d’ un véritable plan de rattrapage intégrationniste assorti de mesures opérationnelles visant à améliorer le vivre ensemble.



En attendant, police et justice doivent faire preuve de la plus grande fermeté, mais n’ont pas d’instructions en ce sens du gouvernement. Concernant ce fléau qui frappe tant le Département de Mayotte que celui de La Réunion, le message du RN est empreint d'espoir, tout en excluant toute forme "d'archipelisation" et/ou de communautarisation des Mahorais et Comoro-mahorais vivant à la Réunion. Il faudrait élaborer un véritable plan de rattrapage intégrationniste assorti de mesures opérationnelles visant à améliorer le vivre ensemble.



La Réunion en est un parfait exemple avec l’intégration de populations qui ont sus construire intelligemment notre vivre ensemble (indiens du sud, indopakistanais, africains, asiatiques, européens, malgaches…). Le mieux vivre ensemble doit se prépare au moyen de propositions concrètes et de mesures opérationnelles à mettre en œuvre par l'Etat avec l'accompagnement du Conseil Départemental compétent en matière d'aides sociales et surtout des Maires.



Dans cette perspective, Le RN local en liaison avec son homologue de Mayotte, se propose d'élaborer des propositions visant à favoriser le vivre ensemble entre la communauté comoro-mahoraise et les autres composantes de la société réunionnaise. Bien évidemment, un tel plan durera plusieurs décennies, car il faut admettre que notre vivre ensemble réunionnais (et plus globalement domien) a pris plusieurs centaines d'années pour se stabiliser et enfanter la réunion que nous connaissons tous.



Notre équipe du Rassemblement National Réunion se tient prête à échanger avec G.Darmanin sur ses problématiques et sur des solutions à y apporter. Car la sécurité des réunionnais et des mahorais doit être au cœur de nos préoccupations.



Gaëlle Lebon, Rassemblement National Réunion Saint Denis.