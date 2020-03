Les profs face à un "déchaînement de médisance"

Une enseignante de la Plaine des Palmistes est lassée des remarques jugées désobligeante de certains parents. "Comme tous les enseignants nous travaillons à cette fameuse 'continuité pédagogique'. Depuis la rentrée donc et même avant notre collège se démène pour trouver des solutions. Mais voilà beaucoup de parents sur les réseaux sociaux se plaignent, nous insultent, et j’en passe. Les collègues sont assez démunis face à ce 'déchaînement' de médisance", regrette-t-elle.



"Les parents se plaignent de la charge de travail et semblent dépassés par les événements, ce qui jusque là est compréhensible. Mais là où ça devient embêtant c’est que ces parents font part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux (Facebook) sur un groupe ouvert à ceux qui le souhaitent".



De quoi désespérer l'enseignante, qui s'agace : "Quoi que fassent les enseignants c’est toujours mauvais... Tantôt nous sommes des feignasses 'toujours en vacances', tantôt on se prend pour n’importe qui parce qu’on assomme les enfants de devoirs..." Et de conclure : "Ça devient usant moralement pour les collègues."